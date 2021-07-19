Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları ve sözleri! Dünya Fenerbahçeliler Günü nedir?

Fenerbahçe Türkiye'de en fazla taraftara sahip takımlar arasındadır. Her sene 19.07 tarihinde 'Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlanır. Tüm Fenerbahçe taraftarları bu özel günde Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü çoşkuyla kutlar.

Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları

* Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçem. 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun. * Bu dünyada her şey yalan, bir tek gerçek sensin inan. Yolun sonu ölüm olsa, vazgeçmem ben bu sevdadan. Hepimizin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun. * Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi. O gün bu gündür Fenerbahçeliyim! 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

* 1907'de doğdu aşkımız, sarı lacivert renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun. * Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun. * Herkes diyor ki "okuyun da adam olun", Fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

* Her zaman seninle geldik her yere.. Gönül verdik biz bu renklere! Seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun. * Fenerbahçe Cumhuriyeti'nden korkmadılar, ölümden korktukları kadar.19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun * Her şeyden geçtim ama bir senden vazgeçemem Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem Güneşimi kaybettim günlerime doğman gerek Yaşama tutunmam için şampiyon olman gerek Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun

* Sarı Lacivert renklere gönül vermiş milyonların, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun! * Tüm Fenerbahçelilerin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun * Babadan emanet, evlada miras bu sevda. Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun.. * Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 19.07Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun