Dünya Hali dizisi nerede çekiliyor? Dünya Hali dizisi oyuncuları kimler?

Farklı kurgusu ve absürt komedi özellikleri taşıyan Dünya Hali dizisi, bu akşam ilk bölümü ile TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Dizinin başrollerinde Tolga Tekin’in yanı sıra Ayfer Tokatlı, Mert Denizmen ve Naşit Özcan gibi isimler de yer alıyor. İzleyici de merak uyandıran Dünya Hali dizisinin çekim yerleri de oldukça merak edildi.

Dünya Hali konusu

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Sinan, dedesinin değerleriyle büyümüş, dürüst, ahlaklı, vicdanlı bir gençtir. Ancak aradığı aşkı henüz bulamamıştır. Sinan’ın dedesi ölüm döşeğindeyken ona ilginç bir vasiyette bulunur. Vasiyete göre Sinan şu üç şarta uyan kızı bulup evlenmelidir: Erken kalksın, eskinin kıymetini bilsin, bir de bal porsuğuna benzesin yeter.

Sinan dedesinin vasiyetini yerine getireyim derken kendisini komik bir maceranın içinde bulur. Bu macerada ona en yakın arkadaşı Azim, patronu Güven, ailesi, yakın çevresi ve dedesinin cami arkadaşları Burhan, Namık ve Talat Amcalar eşlik edecektir.

Dünya Hali oyuncuları Dünya Hali, Seni Çok Bekledim dizisindeki başarılı performansıyla dikkat çeken Caner Şahin ve Zümrüdüanka ile parlayan Pelin Abay’ın da ilk başrol deneyimi olacak. Şahin ve Abay dizide genç bir çifti canlandıracak.