Dünya Hali dizisinin Güven'i, Tolga Tekin kimdir? Tolga Tekin nereli ve kaç yaşında?

Tolga Tekin, TRT1'in yeni dizisi "Dünya Hali"nde ""Güven karakterine hayat veriyor. Meslek hayatına birçok proje sığdıran Tolga Tekin ödüllü oyuncudur. Tekin; Rise of Empires: Ottoman, Muhteşem Yüzyıl, Bizim Evin Halleri, Paramparça gibi birçok projede yer aldı. İşte Tolga Tekin hakkında merak edilenler...

Tolga Tekin kimdir?

224354689_153896556829917_8948725035713014851_n 19 Mart 1973 Ankara doğumlu Tolga Tekin 48 yaşındadır. Tolga Tekin dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji’nde, üniversiteyi ise Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı.

224924891_188227723286743_3387117807955105588_n Adana Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1996-2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Tekin, ardından tayin oldu. Türk televizyonlarının tanınan siması Tekin, "Bizim Evin Halleri" dizisinde 4 yıl rol aldı.

143183079_248395900242697_6733547188189452067_n Tekin halen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev alıyor. Tekin 21 Temmuz 2013'te oyuncu Zeynep Koltuk ile dünyaevine girdi, 2014'te ayrıldı.

TOLGA TEKİN'İN ROL ALDIĞI FİLMLER * 50m2 - Mesut - 2021 * Akıncı - Orhan - 2021 * Rise of Empires: Ottoman - 2020 * Bizi Hatırla - Kaan - 2019 * Kelebekler - Cemal - 2018 * Bir Litre Gözyaşı - Muzo - 2018 * Vatanım Sensin - Mehmet Âkif Ersoy - 2018 * Rüzgarda salınan Nilüfer - Korhan -2016 * Paramparça : Cevdet Mercan - Özkan Gülpınar - 2014 * Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar Gorbaçov -2013 * Muhteşem Yüzyıl : Durul Taylan - Yağmur Taylan - Barbaros * Hayreddin Paşa - 2012 * Çıplak Gerçek : Nedim- 2012 * Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - Gorbaçov - * Reis: Yunus - 2011 * Zenne: Cihan - 2011 * Kardelen : Mehmet Güneş - Fotoğrafçı - 2010 * Kapalı Çarşı : Ömür Atay - Mustafa - 2010 * Deniz Yıldızı : Gürsel Ateş - (2009) * Bizim Evin Halleri : Samet Polat - Safa - 2008