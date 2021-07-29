Dünya Hali dizisinin Güven'i, Tolga Tekin kimdir? Tolga Tekin nereli ve kaç yaşında?

Tolga Tekin, TRT1'in yeni dizisi "Dünya Hali"nde ""Güven karakterine hayat veriyor. Meslek hayatına birçok proje sığdıran Tolga Tekin ödüllü oyuncudur. Tekin; Rise of Empires: Ottoman, Muhteşem Yüzyıl, Bizim Evin Halleri, Paramparça gibi birçok projede yer aldı. İşte Tolga Tekin hakkında merak edilenler...
Tolga Tekin kimdir?
224354689_153896556829917_8948725035713014851_n
19 Mart 1973 Ankara doğumlu Tolga Tekin 48 yaşındadır. Tolga Tekin dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Orta eğitimini, Özel Arı Koleji’nde, üniversiteyi ise Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamladı.
224924891_188227723286743_3387117807955105588_n
Adana Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı. 1996-2004 yılları arasında Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalışan Tekin, ardından tayin oldu. Türk televizyonlarının tanınan siması Tekin, "Bizim Evin Halleri" dizisinde 4 yıl rol aldı.
143183079_248395900242697_6733547188189452067_n
Tekin halen Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev alıyor. Tekin 21 Temmuz 2013'te oyuncu Zeynep Koltuk ile dünyaevine girdi, 2014'te ayrıldı.
TOLGA TEKİN'İN ROL ALDIĞI FİLMLER
* 50m2 - Mesut - 2021
* Akıncı - Orhan - 2021
* Rise of Empires: Ottoman - 2020
* Bizi Hatırla - Kaan - 2019
* Kelebekler - Cemal - 2018
* Bir Litre Gözyaşı - Muzo - 2018
* Vatanım Sensin - Mehmet Âkif Ersoy - 2018
* Rüzgarda salınan Nilüfer - Korhan -2016
* Paramparça : Cevdet Mercan - Özkan Gülpınar - 2014
* Behzat Ç. Ankara Yanıyor : Serdar Akar Gorbaçov -2013
* Muhteşem Yüzyıl : Durul Taylan - Yağmur Taylan - Barbaros
* Hayreddin Paşa - 2012
* Çıplak Gerçek : Nedim- 2012
* Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm : Serdar Akar - Gorbaçov -
* Reis: Yunus - 2011
* Zenne: Cihan - 2011
* Kardelen : Mehmet Güneş - Fotoğrafçı - 2010
* Kapalı Çarşı : Ömür Atay - Mustafa - 2010
* Deniz Yıldızı : Gürsel Ateş - (2009)
* Bizim Evin Halleri : Samet Polat - Safa - 2008
TOLGA TEKİN'İN ROL ALDIĞI OYUNLARI
* Yastık Adam : Martin McDonagh - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2011
* Üç Yönetmen Üç Oyun (Bekleyiş) : Ethan Coen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010
* Don Giovanni ve Uşağı Pulcinella : Angelo Savelli - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2009
* Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006
* Salome (oyun) : Oscar Wilde - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006
* Kayıp Toprağın Türküsü : Angelo Savelli - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005
* Aşk-ı Memnu (oyun) : Halid Ziya Uşaklıgil - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005
* Carmela ve Paolino : jose Santis Sinisterra - Adana Devlet Tiyatrosu - 2004
* Fırtına (oyun) : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2004
* Kuru Gürütü : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2004
* Figaro'u Düğünü : Beaumarvhais - Adana Devlet Tiyatrosu - 2003
* Cimri : Molier - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002
* Abdülcambaz : Turhan Selçuk - Adana Devlet Tiyatrosu - 2002
* Kızılırmak Karakoyun : Tuncer Cücenoğlu - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001
* Cadı Kazanı : Arthur Miller - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001
* Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 2001
* Kaçık (oyun) : Tom Topor - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000
* Hırçın Kız : William Shakespeare - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000
* Karar Kimin : Brian Clark - Adana Devlet Tiyatrosu - 1999
* V.Frank (oyun) : Friedrich Dürrenmatt - Adana Devlet Tiyatrosu - 1998
* Soytarılar : R.Ppavelkıc - Adana Devlet Tiyatrosu - 1998
* İkinci Bölüm : Neil Simon - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997
* Harikalar Mutfağı : Ege Işık - Adana Devlet Tiyatrosu - 1997
* Türkmen Düğünü : Ali Yörük - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Okuyucu Yorumları 0 yorum