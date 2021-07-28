Dünya Hali oyuncusu Ozan Çelik kimdir? Ozan Çelik kaç yaşında ve nereli?

Dünya Hali dizisinde Azim karakterine hayat veren Ozan Çelik'in hayatı araştırılmaya başlandı. Çelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Alanı Bölümü’nü tamamladı. Oyunculuk ve tiyatroya Ankara'da başladı. Çelik; Bizim İçin Şampiyon, Aile Arasında, Kardeşim Benim 2 gibi projelerde rol aldı.

Ozan Çelik kimdir?

1987 Ankara doğumlu Ozan Çelik 34 yaşındadır. Üniversiteyi İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Alanı Bölümü'nde tamamladı. Çelik oyunculuğa ilk adımı, doğduğu ve büyüdüğü yer olan Ankara'da attı. Tiyatroya, Ankara Sanat Tiyatrosu’nda başladı. Ardından dizi ve sinema projelerinde rol aldı.

Ankara Sanat Tiyatrosunun genel eğitimlerinde 1 sene süren eğitimlerin ardından çocuk oyunları ile başladı ve 2 – 3 sezon oyunculuğa devam etti. Çelik 2014 senesiNde Sivas isimli film ile ilk sinema deneyimini gerçekleştirdi. Ardından birçok dizi ve sinema projesinde oynadı.

SİNEMA FİLMLERİ Sivas (Şahin), Cemil Şov (Kısa film), Evernight (Kısa Film), Coma (Kısa Film), Ruh İkizi / Soul Mate (Kısa Film), Zor Bir Karar, Biryarake Zor / Ugly Duckling, Aile Arasında (Polis), Anons (Selami), Kardeşler, Kardeşim Benim 2, Körfez (Polis Furkan), Zor Bir Karar (Kadir Abe), Borç, Kronoloji (Kaan), Bizim İçin Şampiyon.