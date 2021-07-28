MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dünya Hali oyuncusu Ozan Çelik kimdir? Ozan Çelik kaç yaşında ve nereli?

Dünya Hali oyuncusu Ozan Çelik kimdir? Ozan Çelik kaç yaşında ve nereli?

28.07.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni dizi "Dünya Hali"nin oyuncusu Ozan Çelik'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Dünya hali dizisi TRT1 ekranlarında seyircilerle buluşacak. Ozan Çelik, Dünya Hali dizisinde "Azim" karakterine hayat verecek. Çelik, tiyatro ve oyunculuk kariyerine Ankara'da adım attı. İşte ayrıntılar...

Dünya Hali dizisinde Azim karakterine hayat veren Ozan Çelik'in hayatı araştırılmaya başlandı. Çelik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Alanı Bölümü’nü tamamladı. Oyunculuk ve tiyatroya Ankara'da başladı. Çelik; Bizim İçin Şampiyon, Aile Arasında, Kardeşim Benim 2 gibi projelerde rol aldı.

Ozan Çelik kimdir?

1987 Ankara doğumlu Ozan Çelik 34 yaşındadır. Üniversiteyi İstanbul Bilgi Üniversitesi Performans Alanı Bölümü'nde tamamladı. Çelik oyunculuğa ilk adımı, doğduğu ve büyüdüğü yer olan Ankara'da attı. Tiyatroya, Ankara Sanat Tiyatrosu’nda başladı. Ardından dizi ve sinema projelerinde rol aldı.
Ankara Sanat Tiyatrosunun genel eğitimlerinde 1 sene süren eğitimlerin ardından çocuk oyunları ile başladı ve 2 – 3 sezon oyunculuğa devam etti. Çelik 2014 senesiNde Sivas isimli film ile ilk sinema deneyimini gerçekleştirdi. Ardından birçok dizi ve sinema projesinde oynadı.

SİNEMA FİLMLERİ

SİNEMA FİLMLERİ
Sivas (Şahin), Cemil Şov (Kısa film), Evernight (Kısa Film), Coma (Kısa Film), Ruh İkizi / Soul Mate (Kısa Film), Zor Bir Karar, Biryarake Zor / Ugly Duckling, Aile Arasında (Polis), Anons (Selami), Kardeşler, Kardeşim Benim 2, Körfez (Polis Furkan), Zor Bir Karar (Kadir Abe), Borç, Kronoloji (Kaan), Bizim İçin Şampiyon.

TİYATRO OYUNLARI

TİYATRO OYUNLARI
* O / Hakkari’de Bir Mevsim / Oyuncu * Hamlet / Işık Operatörü * Güzel Şeyler Bizim Tarafta / Ali * Medea Kali / Işık Operatörü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TRT 1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Yağmur'un katil zanlısı cinayeti anlattı! Her satırı korkunç

Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

Manavgat'ta orman yangını! Yerleşim yerleri tehdit altında

Kahreden görüntüler! "Tamamen yanan köyler var"

Kahreden görüntüler! "Tamamen yanan köyler var"

Beyoğlu'ndaki 'dünür vahşeti'nin zanlısı kendini böyle savundu

Beyoğlu'ndaki 'dünür vahşeti'nin zanlısı kendini böyle savundu

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Nihat Özdemir'den seyirci müjdesi!

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

Bakan Koca, "Son dakika" diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

19 bin liralık hesap ödeyince olay çıktı! İşte görüntüler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den yorum

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Yıllar sonra buluştular! Sosyal medya yıkıldı

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.