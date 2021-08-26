Dünya Köpek Günü mesajları sözleri! Dünya Köpek Günü nedir?

2004'te İşte hayvan hakları savunucusu Colleen Paige tarafından başlatılan Dünya Köpekler Günü'nün amacı konuya ilişkin farkındalık yaratmak ve köpeklerin refahını artırmak. Köpekler Günü'nün 26 Ağustos olmasının sebebi Paige'nin henüz 10 yaşındayken ailesinin ilk köpekleri olan “Sheltie”yi barınaktan kurtardıkları tarih olmasıdır. İşte Dünya Köpek Günü mesajları sözleri!

DÜNYA KÖPEK GÜNÜ MESAJLARI

* Köpeklerin en büyük korkusu evden onsuz çıktığınızda tekrar geri gelmeyeceğinizdir. (Stanley Coren) * Nasıl olur da deniz köpeğin ağzından pislenir, nasıl olur da güneş üflemekle söner? (Mevlana) * Günün sonunda kendini bir sokak köpeği kadar yorgun hissediyorsan, bu belki bütün gün hırladığın içindir. (Aldous Huxley) * Dünyada, bir köpek yavrusunun yüzünüzü yalamasıyla bıraktığı etkiyi yapabilecek bir tane psikiyatrist yoktur. (Ben Williams)

* Eğer ölümsüzlük hakkında bazı inançlarım varsa, bir başkası da köpeklerin cennete gideceğidir. Ve çok az insanında… (James Thurber) * Köpek bana havlarsa ben ona havlayamam. Daha ileri giderse bir parça ekmek atar yoluma devam ederim. (Hekimoğlu İsmail) * Evli kalmak çok zor, eşim köpeğimizi dudağından öpüyor; ama kesinlikle benim bardağımdan bir şey içmiyor. (Rodney Dangerfield)

* Bir köpeğin önüne bir çuval şeker koysan bile, onun gönlü yine leş peşindedir. Şekerden ne anlar o? (Mevlana) * Her kim bir köpeği tekmelerse aynı zamanda kendi ruhunu cehenneme doğru tekmelemiş olur. (WiII Judy) * Köpek kucağınıza sıçrarsa, sizi sevdiği içindir. Kedi, aynı şeyi yaparsa kucağınız sıcak olduğunuz içindir. (A.N. Whitehad) * Silahını kaptırıp kendine karşı kullanılmasına sebep olabilirsin ama iyi bir köpek saf değiştirmez. (Lisa Gardner)

* O sizin dostunuz, koruyucunuz, köpeğiniz. Siz onun hayatı, sevgi odağı ve liderisiniz. O size ait olacak; son nefesine kadar bağlı ve sadık. Böyle bir sadakata layık olmayı ona borçlusunuz. (Anonim) * Köpeğe atılan bir kemik yardımseverlik örneği değildir. Yardımseverlik, en az köpek kadar aç olunduğu zaman kemiği onunla paylaşmaktır. (Jack London) * Köpekler arkadaşlarını sever, düşmanlarını ısırırlar. İnsanlar ise tamamen farklıdır: Saf ve karşılıksız sevgiyi beceremezler. Kişisel ilişkilerindeyse sevgi ve nefreti karıştırıp dururlar. (Sigmund Freud)