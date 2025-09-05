Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 3-2 mağlup ettik! Spor yazarlarından Gürcistan-Türkiye maçı için değerlendirme: En hayati maçı kazandık!

Dünya Kupası Elemeleri E grubu ilk maçında deplasmanda 10 kişi kaldığı mücadelede Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız gruptan çıkabilme adına oldukça kritik bir galibiyet alırken karşılaşmanın yankıları sürüyor.
Özellikle son bölümü oldukça zorlu geçen karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken yorumlarda bulundu.
Zor maçı "şipşak" gollerle elimize aldık ve yönetmeye başladık. İşler kolaylaştı derken, bir gol ardından kırmızı kartla 10 kişi kaldık ve işler yine zora girdi. Yine de kazanmak önemliydi, başardık. Arda Güler'in yönetiminde Hakan ve İsmail'in merkezi sağlam aldığı görüntüde, Kenan-Kerem-Yunus üçlüsünün çabukluğuna bıraktık pozisyonları. Hakkını da verdiler. Transfer dedikodularının ve yıpranmışlığın gölgesi altında oynayanlar var. Kerem Aktürkoğlu bu fırtınanın kurbanı olmak üzereydi ki, maçı kopartan "kahraman" olarak sürdürdü dakikaları. Uğurcan'ın da görüntüsünde benzer heyecanı fark etmemek mümkün değildi. Tüm defans Uğurcan'ı korumaya aldı, yakınında kaldı, ellerinden gelen yardımı yaptı. Montella'nın "aile olmak" üzerine söylediklerinin haklılığını da gördük bu yapıda. Kerem'in golü sonrasında, ona ilk sarılanlar arasında Yunus'un olmasının da altını çizelim. (Gürcan Bilgiç, Sabah)
Barış Alper atılmasa bu Gürcistan’ı çok daha rahat yenerdik. En büyük handikap bu kırmızı kart oldu… Millî takım evdeki ve dışarıdaki potansiyelle sanki en iyilerle oluşturulmuştu. Tabii ki oynayan veya kulübede kalanlarla... Bu arada bizim medyamızın çoğunluğu bu Gürcistan takımını biraz da ev sahibi oluşu sebebiyle ciddi bir tehlike olarak gösterdi. Ama dün akşamki maça baktığımızda hiç de öyle bir rakip bulamadık karşımızda. (Kemal Belgin, Türkiye Gazetesi)
İyi başlamamız ve ‘Ben golü hemen bulmak istiyorum’ mesajı, ev sahibi Gürcistan’ı şaşırtmıştı. Arda, Kerem’e Zidane kalitesinde bir pas vermişti hemen maçın başında. Gol olsa hikayesi uzun yıllar konuşulurdu, olmadı. Arda bu kez de korneri tam adrese teslim kullanmıştı. Zaman makinesine girip, 2024’e gitmiştik sanki. Mert Müldür o gün nefis bir şutla ağları havalandırmıştı şampiyonada. Bu kez kafa ile attı golü. (Ercan Taner, Sözcü)
Bu seviyelerde deplasmanda maça golle başlayabilmek büyük avantaj. Rakibinizi hem şoka sokuyorsunuz hem de oyun stratejisi sizin lehinize dönüyor. Cebimize koyduğumuz bu avantajı da maçın genelinde çok iyi kullandık. Gürcistan'ın skoru eşitleme çabası ile beraber doğal olarak alanları da beraberinde getirdi. Bu aslında bizim kadromuza baktığımızda bizim de olmasını istediğimiz bir durumdu. Ofansif oyuncularımıza baktığımızda hepsi bu tür bir oyun için biçilmiş kaftanlardı. Kerem, Kenan, Arda ve Yunus gibi oyuncular alanını çok iyi kullanan, birebiri iyi oynayabilen çabuk futbolcular. (Ali Gültiken, Sabah)
Maça ön alanda şiddetli baskı ve duran top organizasyonu ile erken gelen golle başladık. Top rakipteyken alan parselizasyonunu iyi yaptık. Ne yapacağını bilen ve birlikte hareket ederek sonuç alan bir takımdık. İstediği gibi oyun kurma özgürlüğüne sahip olan Arda'ya Hakan ve İsmail müthiş konfor alanı yarattılar. (Mustafa Çulcu, Sabah)
