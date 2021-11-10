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Dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı! Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve fotoğrafları (1881-1938)

10.11.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın önde gelen liderleri arasında yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yılında törenlerle anılıyor. Sayısız zafer ve başarıya imza atan Atatürk bir ulusun gurur duyacağı şanlı tarihe sahip olmasını sağladı. Dünyanın konuştuğu başarıların öncesinde nasıl bir hayat yaşadığı ise her zaman merak konusu oldu. Çocukluğundan ölümüne dek attığı her adımla örnek olan Türkiye Cumhuriyet'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 57 yıllık yaşamına bakın neler sığdırdı...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk, hayatını milletinin ve vatanının bağımsızlığına adadı. Girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı. Peki günümüzde büyük başarılarla andığımız Ulu Önder nasıl bir hayat yaşadı? İşte doğumundan ölümüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve günümüze ulaşan fotoğrafları...

İLKOKULA SELANİK'TE GİTTİ

Büyük Önder Atatürk, 1881'de Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım'ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği ile geçtiği Şemsi Efendi Mektebinde ilkokulu bitirdi.

KEMAL İSMİNİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ KOYDU

Ortaokul eğitimi için gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kendi isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesinde sürdürdü. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, Atatürk'ü sınıftaki diğer "Mustafa"lardan ayırmak için üstün yetenekli öğrencisine ikinci ad olarak "Kemal" ismini koydu.

İKİNCİLİKLE MEZUN OLDU

Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesini bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisinden ikincilikle mezun oldu. Askeri öğreniminin yanında yabancı dil eğitimi de alan Atatürk, yazları izinli döndüğü Selanik'te Fransızca dersleri gördü.
Daha sonra İstanbul'a gelerek 1899'da girdiği Harp Okulunu 1902'de teğmen rütbesiyle bitiren Atatürk, Harp Akademisinden de 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
Atatürk, kurmaylık stajı için, 1905'te Şam'da 5. Ordu emrine atandı. Suriye bölgesindeki üstün hizmetleri nedeniyle Beşinci Rütbe'den Mecidi Nişanı verilen Atatürk, 1907'de merkezi Makedonya'nın Manastır şehrinde bulunan 3. Ordu Karargahı'na atandı. Atatürk, 3. Ordu Karargahı'nın Selanik'teki kurmay şubesinde görevlendirildi.
Mustafa Kemal Atatürk, Manastır ve Selanik'te görevliyken 1909'da İstanbul'daki 31 Mart Vakası'nı bastıran Hareket Ordusu'nda görev yaptı.
1910'da Arnavutluk'taki isyanı bastırmak için düzenlenen harekatta da görevlendirilen Atatürk, İtalya'nın 1911'de Trablusgarp'a asker çıkarması üzerine Tobruk'a gönderildi.
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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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