Dünya tarihine adını altın harflerle yazdırdı! Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve fotoğrafları (1881-1938)

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk, hayatını milletinin ve vatanının bağımsızlığına adadı. Girdiği her mücadeleyi askeri ve siyasi dehasıyla zaferle taçlandırarak, adını Türk ve dünya tarihine altın harflerle yazdırdı. Peki günümüzde büyük başarılarla andığımız Ulu Önder nasıl bir hayat yaşadı? İşte doğumundan ölümüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ve günümüze ulaşan fotoğrafları...

İLKOKULA SELANİK'TE GİTTİ

Büyük Önder Atatürk, 1881'de Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım'ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği ile geçtiği Şemsi Efendi Mektebinde ilkokulu bitirdi.

KEMAL İSMİNİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ KOYDU

Ortaokul eğitimi için gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesinden kendi isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesinde sürdürdü. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, Atatürk'ü sınıftaki diğer "Mustafa"lardan ayırmak için üstün yetenekli öğrencisine ikinci ad olarak "Kemal" ismini koydu.