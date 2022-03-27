Dünya Tiyatro Günü mesajları 2022! En yeni 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajları ve sözleri

27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajları merak konusu oldu. Birçok vatandaş 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde tiyatro oyuncularına mesaj gönderiyor. Biz de haberimizde en güzel ve en yeni 27 Mart Dünya Tiyatro Günü mesajları ve sözlerine sizler için yer verdik.

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ MESAJLARI 2022!

Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.

Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun, neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur.

Tiyatro, adeta hem ahlak, hem de lisan için en büyük mekteptir.

EN YENİ 27 MART DÜNYA TİYATRO GÜNÜ VE SÖZLERİ Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (Kemal Atatürk)