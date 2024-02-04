Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan yeni mesaj

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sosyal medya hesabından dönüş mesajı paylaştı. Gezeravcı, mesajına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" ifadeleriyle başladı. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır



Gezeravcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz.

Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

SPACE X DUYURDU Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi.

SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtilerek Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi.