HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan yeni mesaj

Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan yeni mesaj

04.02.2024 19:27 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SPACEX, olumsuz hava koşulları nedeniyle Alper Gezeravcı ve beraberindeki astronotların dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dönüş mesajı verdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sosyal medya hesabından dönüş mesajı paylaştı. Gezeravcı, mesajına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" ifadeleriyle başladı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

Gezeravcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. Dünya'ya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz.
Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

SPACE X DUYURDU

SPACE X DUYURDU
Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi.
SpaceX şirketi tarafından yapılan açıklamada, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşullarının dönüş için elverişsiz olduğu belirtilerek Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması için en erken tarihin 6 Şubat Salı günü olarak planlandığı ifade edildi.
Space X daha önce de 3 Şubat olarak açıklanan dönüşün 5 Şubat'a ertelendiğini açıklamıştı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
alper gezeravcı
En Çok Okunan Haberler
SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

SGK Uzmanı seçim öncesini işaret etti: "En düşük aylığı en az asgari ücret seviyesine getirecekler"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.