Dünyaca ünlü rapçi Cardi B'den müjdeli haber: ikinci defa anne oluyor!

Kendisi gibi rap müzik sanatçısı Offset ile 2017 yılında dünyaevine giren Cardi B, son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Bir süredir sosyal medya detoksu yapan ünlü rapçi, İnstagram hesabından paylaştığı kare ile hamile olduğunu duyurdu. İlk çocuğu Kulture'yi geçtiğimiz yıllarda kucağına alan Kardi B, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor...