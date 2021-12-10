Dünyada bir ilk olan yerli dron: "Eren"

Yerli ve milli üretim dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren, dikkat çekmeye devam ediyor. İsmi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen Eren, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK ile ASİSGUARD iş birliğiyle geliştirilen bir dron olarak karşımıza çıkıyor. Eren'in diğer bir dikkat çeken unsuru ise başarısı oluyor. Zira, yerli ve milli üretim dron, 3 bin metre uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer ile arazideki patlayıcı unsurları etkisiz hale getirmeyi başarıyor.

"EREN" TESTLERDE BAŞARILI OLDU

Testleri ve geliştirme çalışmaları süren, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından envantere alınması planlanan lazer silahlı dron "Eren", 500, 300 ve 100 metre testleri başarılı atışlarıyla geçti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde de tanıtılan Eren, büyük ilgi gördü. AA muhabirine dronla ilgili bilgi veren Komiser Yardımcısı Aykut Eroğlu, Eren'in lazer silahlı bomba imha dronu olduğunu belirtti.

Lazer silahının belirli mesafelerden el yapımı bomba ve askeri mühimmatları imha etme özelliğine sahip olduğunu söyleyen Eroğlu, Eren'in çelik bir levhaya atışlar yapılarak test edildiğini anlattı. Eroğlu, "Eren, dron ve lazer silahı. Lazer ve dronu bir araya getirerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Havadan atış yapma kabiliyeti kazandırdık. Eren, tamamen yerli ve milli üretimimizdir. Belirli mesafelerden testlerde başarılı sonuçlar aldık." dedi.