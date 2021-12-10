HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Dünyada bir ilk olan yerli dron: "Eren"

Dünyada bir ilk olan yerli dron: "Eren"

10.12.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Envantere alınacak olan dünyanın ilk lazer silahlı dronu "Eren" testlerdeki başarılı atışlarıyla göz dolduruyor. İsmi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen Eren, 500, 300 ve 100 metre testleri başarılı atışlarıyla tamamladı.

Yerli ve milli üretim dünyanın ilk lazer silahlı dronu Eren, dikkat çekmeye devam ediyor. İsmi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen Eren, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı koordinasyonunda TÜBİTAK ile ASİSGUARD iş birliğiyle geliştirilen bir dron olarak karşımıza çıkıyor. Eren'in diğer bir dikkat çeken unsuru ise başarısı oluyor. Zira, yerli ve milli üretim dron, 3 bin metre uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer ile arazideki patlayıcı unsurları etkisiz hale getirmeyi başarıyor.

"EREN" TESTLERDE BAŞARILI OLDU

Testleri ve geliştirme çalışmaları süren, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından envantere alınması planlanan lazer silahlı dron "Eren", 500, 300 ve 100 metre testleri başarılı atışlarıyla geçti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri"nde de tanıtılan Eren, büyük ilgi gördü. AA muhabirine dronla ilgili bilgi veren Komiser Yardımcısı Aykut Eroğlu, Eren'in lazer silahlı bomba imha dronu olduğunu belirtti.
Lazer silahının belirli mesafelerden el yapımı bomba ve askeri mühimmatları imha etme özelliğine sahip olduğunu söyleyen Eroğlu, Eren'in çelik bir levhaya atışlar yapılarak test edildiğini anlattı. Eroğlu, "Eren, dron ve lazer silahı. Lazer ve dronu bir araya getirerek dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Havadan atış yapma kabiliyeti kazandırdık. Eren, tamamen yerli ve milli üretimimizdir. Belirli mesafelerden testlerde başarılı sonuçlar aldık." dedi.
Testler kapsamında, 500, 300 ve 100 metreden başarılı atışlar gerçekleştirildiğini anlatan Eroğlu, Eren'in, bombaların, bulunduğu bölgeye bomba imha uzmanı gönderilmeden imha edilmelerini sağlayacağını bildirdi. Eroğlu, tanıtım günleri kapsamında gençlerin Eren'e büyük ilgi gösterdiğini ve dronun çalışma sistemiyle ilgili kendilerinden bilgi aldıklarını söyledi. (AA)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

İşte TCMB'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

Uzman çavuşu vurarak öldüren nişanlısından şok sözler

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.