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  4. Dünyada eşi benzeri yok! Muğla'nın saklı cennetinde kum köpek balıklarının nefes kesen görüntüleri

Dünyada eşi benzeri yok! Muğla'nın saklı cennetinde kum köpek balıklarının nefes kesen görüntüleri

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.01.2025 14:24
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Muğla’daki Boncuk Koyu, dünyada yalnızca iki üreme alanından biri olarak kum köpek balıklarına ev sahipliği yapıyor. 7 gün 24 saat izlenen bu eşsiz türün korunması için yürütülen çalışmalar, doğal yaşamın hassas dengesini gözler önüne seriyor. Marmaris’in bu özel köşesi, doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinesinde, Akdeniz Koruma Derneği'nce Gökova Körfezi içinde kalan Marmaris'in Çamlı Mahallesi'ndeki turizme kapalı Boncuk Koyu'na üremek için gelen kum köpek balıkları, 2'si su altı, 1'i su üzerinde kurulan kamera sistemleri ile 7 gün 24 saat izleniyor.

2021 YILINDA KAMERALAR KURULDU

2021 yılında kurulan kameralar sayesinde, Muğla'nın turkuaz renginde denizi ile Uluslarası Doğayı Koruma Birliği'nce (IUCN) Önemli Köpek Balığı Alanı (ISRAs) seçilen dünyaca ünlü koya gelen 'Latince' adı 'Carcharhinus pulmbeus' olan koruma altındaki kum köpek balıklarının davranışları, dağılımı ve görülme sıklıkları takip ediliyor. Güneş enerjisi ile tam zamanlı kamera sistemi, çeşitli operatörler aracılığıyla uzaktan izlenebiliyor.

BONCUK KOYU, ÖNEMLİ KÖPEK BALIĞI ALANI SEÇİLDİ

Akdeniz Koruma Derneği'nin kum köpek balıklarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında sunduğu öneriyle Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nce Boncuk Koyu, 2023 yılında Önemli Köpek Balığı Alanı (ISRAs) seçildi. Kum köpek balıkları, 100-350 kilo ağırlığında, 1-3,5 metre uzunluğunda. Bir defada 12-15 yavru doğurabiliyor, 1-80 metre derinlikte yaşayabiliyor. Dünyada üreme alanının Boncuk Koyu dışında sadece Amerika'nın güney sahillerinde olduğu biliniyor. İnsanlara saldırmayan kum köpek balıklarının Akdeniz'deki tek, dünyadaki ikinci üreme merkezi ise Boncuk Koyu.

GÖRÜNTÜLER UMUT VERİCİ

Kamera sistemleri ile iklim değişikliği, su sıcaklığına göre köpek balıklarının davranışları da kameralar sayesinde takip ediliyor. Ayrıca kameralar, kum köpek balıklarını avlamak isteyenlere karşı koruyucu tedbir niteliği taşıyor. Kamera kayıtları analizleri sonucunda farklı tarihlerde 11 ve 6 ayrı bireyin grup halinde alanı kullandığı görüldü. Görüntülerin, türün geleceğine yönelik umutları artırdığı belirtildi.

(DHA)

Boncuk Koyu

Anahtar Kelimeler:
Muğla köpek balığı
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