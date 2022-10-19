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Dünyada tatil denilince akıllara orası gelirdi... Son hali inanılmaz! Askeri donanma devreye girdi

19.10.2022 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya turizminde önemli bir yere sahip olan ve tatilcilerin uğrak mekanlarından bir tanesi olarak geçen Tayland'ın ünlü tatil adası Phuket son günlerde sel felaketi yaşıyor. Herkesin fotoğraflarına bakarken doğal güzelliklerine imrendiği adadan gelen son görüntüler şoke etti. Uzun süredir devam eden şiddetli Muson yağışları, adanın büyük bölümünü sular altında bıraktı. Sele teslim olan adada eğitime ara verilirken askeri donanma da devreye girdi. İşte Phuket Adası'nın son halinden fotoğraflar...

Tüm dünyada sayısız tatilcinin, farklı bir tatil mekanı aradığında ilk aklına gelen yerlerden bir tanesi Tayland'ın ünlü tatil merkezi Phuket Adası. Adayı ziyaret etmeyenleri bile fotoğraflarıyla adeta mest eden adadan son günlerde sel felaketi haberleri geliyor. Adanın şehir merkezinde çekilen fotoğraflar ise büyük bir şaşkınlık yaratıyor.

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İŞTE PHUKET ADASI'NDAKİ SEL FELAKETİNDEN FOTOĞRAFLAR

Phuket Adası’nda geçtiğimiz hafta sonu şiddetini arttıran yağışlar sonucunda şehir merkezi tamamen sular altında kaldı.
Resmi verilere göre, toplam bin 850 evden yaklaşık 6 bin 80 kişi tahliye edilirken, adada yoğun yağışlarla beraber arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Birçok okulda sel felaketi sebebiyle eğitime ara verirken, Tayland askeri donanması bölgede yardım çalışmalarına katılıyor.

TOPRAK KAYMASI YAŞANIYOR

TOPRAK KAYMASI YAŞANIYOR
Bölgede uzun süredir sık aralıklarla ve şiddetli şekilde devam eden yağışlar dağlık bölgelerden sahile inen yollarda da hayatı olumsuz etkiliyor.
Birçok otoyol, toprak kaymaları sebebiyle çamurla kaplanırken, çok sayıda ağaç ve elektrik direği de yollara devrildi.
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sel Tayland phuket phuket adası

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