Dünyada tatil denilince akıllara orası gelirdi... Son hali inanılmaz! Askeri donanma devreye girdi

Tüm dünyada sayısız tatilcinin, farklı bir tatil mekanı aradığında ilk aklına gelen yerlerden bir tanesi Tayland'ın ünlü tatil merkezi Phuket Adası. Adayı ziyaret etmeyenleri bile fotoğraflarıyla adeta mest eden adadan son günlerde sel felaketi haberleri geliyor. Adanın şehir merkezinde çekilen fotoğraflar ise büyük bir şaşkınlık yaratıyor.

İŞTE PHUKET ADASI'NDAKİ SEL FELAKETİNDEN FOTOĞRAFLAR

Phuket Adası’nda geçtiğimiz hafta sonu şiddetini arttıran yağışlar sonucunda şehir merkezi tamamen sular altında kaldı.

Resmi verilere göre, toplam bin 850 evden yaklaşık 6 bin 80 kişi tahliye edilirken, adada yoğun yağışlarla beraber arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Birçok okulda sel felaketi sebebiyle eğitime ara verirken, Tayland askeri donanması bölgede yardım çalışmalarına katılıyor.

TOPRAK KAYMASI YAŞANIYOR Bölgede uzun süredir sık aralıklarla ve şiddetli şekilde devam eden yağışlar dağlık bölgelerden sahile inen yollarda da hayatı olumsuz etkiliyor.