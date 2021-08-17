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Dünyanın en büyüğü olacak! Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyorlar

17.08.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Gençlik Merkezi, model uçak ve insansız hava aracı atölyesindeki gönüllü asistan öğrenciler tasarladığı radyo kontrollü model uçak ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek istiyor. Kanat açıklığı 7 metre olan uçak, kayıtlara geçtiğinde ise dünyadaki en büyük radyo kontrollü model uçak olacak.

Aralarında Aksaray Üniversitesi (ASÜ) elektrik-elektronik mühendisliği öğrencilerinin de olduğu 7 kişilik ekip, alüminyum, karbon fiber gibi malzemelerden kanat açıklığı 7 metre olan uçak yaptı.

Yaklaşık 7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan ve eylül ayında test uçuşu yapması planlanan uçak için patent başvurusunda bulunuldu.

ASÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. Sınıf öğrencisi Osman Sarı, Aksaray Gençlik Merkezinde model uçak eğitmen asistanlığı yaptığını söyledi.

"UÇAĞI KUMANDA SAYESİNDE YÖNLENDİRİYORUZ"

2 yıldır gençlik merkezinde arkadaşlarıyla birlikte bir proje yürüttüklerini anlatan Sarı, şöyle konuştu: "Piper tipi model uçak tasarladık. Projemiz bittiğinde dünyadaki en büyük radyo kontrollü model uçağı yapmış olacağız. Radyo kontrol, kumandaya bağlı ve uçak üzerinde bir alıcıyla beraber uçan uçak modellerine deniyor. Uçağı kumanda sayesinde yönlendiriyoruz.
Biz model uçak yapmaya ilk olarak simülasyon eğitimi alarak başladık. 1,5-2 metrelik uçakları yaptık ve uçurduk. Ardından eğitimlerimiz tamamlandı. Tek başımıza uçuşlarımızı yaptıktan sonra yavaş yavaş boyut büyütmeye başladık. 3 metrelik uçaklar yaptık. Bu da bizi kesmedi, çünkü Türkiye, insansız hava araçları konusunda dünyada marka haline geldi. Biz de 'ülkemizi daha güçlü bir yere nasıl getirebiliriz' diye düşündük. Hocalarımızla beraber dünyada adımızın duyulacağı bir proje yapalım istedik. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren uçak 5 metre 65 santimetre, bizimkisi ise 7 metre kanat uzunluğuna sahip."
Sarı, uçağın tamamlandığında adlarını dünya tarihinde bir yere yazacaklarına inandığını ifade etti.
Kendilerine Selçuk Bayraktar'ı örnek aldıklarını belirten Sarı, "Kendimizi kademe kademe ilerleterek bu yolda büyümek istiyoruz. 7 aydır uçağımızın üzerinde çalışıyoruz. Uçağın tüm hesaplamalarını bizler yaptık. Parçalarını lazer makinesinde bizler kestik ve biz monte ettik. " diye konuştu.

"HERKES MERAK İÇERİSİNDE SONUCU BEKLİYOR"

"HERKES MERAK İÇERİSİNDE SONUCU BEKLİYOR"
ASÜ elektrik-elektronik ön lisans mezunu Atakan Kaya ise model uçak ve insansız hava araçlarıyla 3 yıldır ilgilendiğini aktardı. Hayal ederek başladıkları sürecin sonuna yaklaştıklarını vurgulayan Kaya, şöyle devam etti: "Uçağı öncelikle hayal ettik ardından tasarladık, üretim aşamasının ardından kontra plak ve alüminyum karbon fiber kullanarak ürettik. Guinness yetkilileriyle görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah en yakın zamanda gelerek ölçümlerini yapacaklar ve literatüre geçecek. Kayıtlara geçtiğinde uçağımız dünyadaki en büyük radyo kontrollü model uçak olacak.
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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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