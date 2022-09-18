Dünyanın en büyük oyun fuarlarından! Tokyo Game Show 2022 renkli görüntülere sahne oldu

Kovid-19 nedeniyle son iki yıldır çevrim içi gerçekleşen fuar, Çiba eyaletindeki ünlü Makuhari Messe Salonu'nda düzenlendi. Dünya çapındaki oyun üreticileri sanal dünya "metaverse", sanal gerçeklik (VR) ve "blockchain" teknolojileri dahil yeni sezon oyun, ürün ve cihazlarını tanıttı.

TOKYO GAME SHOW 2022'DEN RENKLİ KARELER

Etkinliğe Intel, Konami, Sega, Meta Quest, Capcom, TikTok, THQ Nordic, Square Enix gibi çok sayıda yerli ve yabancı şirket katıldı. Ana odağı Japon yapımı oyunlar olan TGS'de, uluslararası firmalar, fuara akın eden çok sayıda genel ziyaretçiyle buluşma fırsatı yakaladı.

Malezya'dan Norveç'e, Almanya'dan Güney Kore'ye kadar çok sayıda üretici firma yeni karakter, oyun ve ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdi. Ürünleri ilk olarak deneyimlemeyi hedefleyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, ülke ve firma stantlarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Canlı münazaraların gerçekleştiği fuarda katılımcılar, çok sayıda ekranın kurulduğu canlı müsabaka ve turnuvalarda kıyasıya yarıştı. Fuarda mobilya sektörü firmaları ise oyun severlere yönelik ürettiği oyun odası takımları ve sandalyelerini müşterilerle tanıştırdı.