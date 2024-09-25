'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak biliniyordu! Thylane Blondeau değişimiyle yine gündemde

MYNET-Henüz 4 yaşındayken şöhrete kavuşan ve 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanınan Thylane Blondeau artık büyüdü ve en çok aranan modellerden biri oldu.
SON HALİ GÜNDEMDE
Şimdilerde 23 yaşında olan Thylane Blondeau değişimiyle herkesi şaşırttı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü modelin peş peşe paylaştığı kareler beğeni yağmuruna tutuldu.
YORUM YAĞDI
Ünlü ismin karelerine; 'ne kadar güzel', 'Hâlâ en güzeli', 'çok değişmiş', 'değişmiş ama çok güzel', 'şimdi de Dünyanın en güzel modeli' gibi yorumlar yapıldı.
Dolce & Gabbana, L'Oréal ve Versace gibi önde gelen markalar için modellik yapan Thylane paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan genç modelin markalar için verdiği pozlar da sosyal medyayı sallıyor.