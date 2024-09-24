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'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanındı! Thylane Blondeau değişimiyle şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.09.2024 15:47
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Henüz 4 yaşındayken büyük bir şöhrete kavuşan Fransız model Thylane Lena-Rose Blondeau, şimdilerde 23 yaşında çok aranan bir model. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim her paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başarıyor. 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanınan Thylane Blondeau değişimiyle şaşırttı.

MYNET-Henüz 4 yaşındayken şöhrete kavuşan ve 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanınan Thylane Blondeau artık büyüdü ve en çok aranan modellerden biri oldu.

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SON HALİ GÜNDEMDE

Şimdilerde 23 yaşında olan Thylane Blondeau değişimiyle herkesi şaşırttı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü modelin peş peşe paylaştığı kareler beğeni yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Ünlü ismin karelerine; 'ne kadar güzel', 'Hâlâ en güzeli', 'çok değişmiş', 'değişmiş ama çok güzel', 'şimdi de Dünyanın en güzel modeli' gibi yorumlar yapıldı.
Dolce & Gabbana, L'Oréal ve Versace gibi önde gelen markalar için modellik yapan Thylane paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Eski futbolcu Patrick Blondeau ile oyuncu Véronika Loubry'nin kızı olan genç modelin markalar için verdiği pozlar da sosyal medyayı sallıyor.
Anahtar Kelimeler:
Thylane Blondeau
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