'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanındı! Thylane Blondeau değişimiyle şaşırttı

MYNET-Henüz 4 yaşındayken şöhrete kavuşan ve 'Dünyanın en güzel kız çocuğu' olarak tanınan Thylane Blondeau artık büyüdü ve en çok aranan modellerden biri oldu. Önceki İçerik Sonraki İçerik

SON HALİ GÜNDEMDE

Şimdilerde 23 yaşında olan Thylane Blondeau değişimiyle herkesi şaşırttı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü modelin peş peşe paylaştığı kareler beğeni yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI Ünlü ismin karelerine; 'ne kadar güzel', 'Hâlâ en güzeli', 'çok değişmiş', 'değişmiş ama çok güzel', 'şimdi de Dünyanın en güzel modeli' gibi yorumlar yapıldı.

Dolce & Gabbana, L'Oréal ve Versace gibi önde gelen markalar için modellik yapan Thylane paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.