Dünyanın en pahalı kahvesini gören şaştı kaldı! "Kedi tuvaletini yapıyor ve kahveyi üretiyor"

Kilosu bin eurodan satılan luvak kahvesi üretimi en az olan ve fiyatı en pahalı olan kahve olarak biliniyor. Misk kedisinin midesinde mayalanan bu kahveyi tadan bir sosyal medya kullanıcısı kahvenin üretim aşamasını adım adım paylaştı. Kedinin dışkısından üretilen ve fahiş fiyatlara satılan luvak kahvesi tartışma konusu oldu.