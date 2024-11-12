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Dünyanın en popüler meyvesi ama... Bazı kişilerde gizli sağlık sorunlarına yol açıyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
12.11.2024 09:15
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Muz sakaroz, fruktoz ve glikoz olmak üzere üç çeşit doğal şeker içeren, aynı zamanda harika bir vitamin ve mineral kaynağı olan süper meyve olarak biliniyor. Yediden yetmişe birçok kişi muz meyvesine bayılıyor ancak her ne kadar çok sevilse de muz herkesin rahatlıkla tüketebileceği bir meyve değil.

Sağlık uzmanları, karbonhidratlar ve B vitaminlerinden gelen enerji artışı ve liflerden gelen sindirime yardımcı olma gibi muzun faydalarından sık sık bahsediyor ancak bu haber muz severleri üzebilir... Çok sevilen muzun herkes için uygun olmayabileceği ortaya çıktı. Muz her ne kadar faydalı ve lezzetli olsa da aşırı tüketimin özellikle böbrek hastaları için sorun yaratabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

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Ohio State Üniversitesi Tıp Merkezi'nde tıbbi diyetetik doçenti olan Colleen Speed şu uyarıda bulundu: "İleri evre böbrek yetmezliği olan kişilerin potasyum tüketimini yakından takip etmesi gerekir. Potasyum açısından zengin besinler ayrıca yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği için kullanılan bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. Ortalama bir kişi için potasyum seviyelerini tehlikeli bir seviyeye çıkarmak için kesinlikle birden fazla muz gerekir."

Doktor Speed'in sağlık sorunları yaşayanlara önerisi ise muzun beslenme düzenlerine uygunluğu konusunda aile hekimlerine danışmaları.

CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇIYOR

CİDDİ SONUÇLARA YOL AÇIYOR

Aşırı tüketimin tehlikelerinden biri hiperkalemidir; kan dolaşımında zararlı bir potasyum fazlasıdır ve kalp ritminde bozulmalar gibi ciddi sonuçlara yol açar. Böbrek sorunları olanlara özellikle dikkat edilmesi önerilir çünkü böbrek fonksiyonunu bozabilecek potasyum aşırı yüklenmesine daha yatkındırlar.

Böbrek sorunları olan kişiler için, Kidney Care UK, daha az potasyum açısından zengin yiyecek yemeniz söylenmişse muz tüketimini haftada bir veya iki kezle sınırlamanızı önermektedir.

Böbrek sorunları olmayan ortalama bir kişinin muzu aşırı tüketim konusunda endişelenmesine gerek yok; sağlığı olumsuz yönde etkilemek için gereken muz miktarı yüksektir.

Diyetisyen Catherine Collins, BBC'ye potasyumun kalp ritmini korumada, kan şekeri kontrolü için insülin salınımına yardımcı olmada ve kan basıncını düzenlemede oynadığı hayati rolü açıkladı.

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