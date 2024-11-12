Dünyanın en popüler meyvesi ama... Bazı kişilerde gizli sağlık sorunlarına yol açıyor

Sağlık uzmanları, karbonhidratlar ve B vitaminlerinden gelen enerji artışı ve liflerden gelen sindirime yardımcı olma gibi muzun faydalarından sık sık bahsediyor ancak bu haber muz severleri üzebilir... Çok sevilen muzun herkes için uygun olmayabileceği ortaya çıktı. Muz her ne kadar faydalı ve lezzetli olsa da aşırı tüketimin özellikle böbrek hastaları için sorun yaratabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.