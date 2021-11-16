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  4. Dünyanın en sapık imparatoru! 'Şehvet Canavarı' Caligula'nın hayatı duyanları dehşete düşürüyor

Dünyanın en sapık imparatoru! 'Şehvet Canavarı' Caligula'nın hayatı duyanları dehşete düşürüyor

16.11.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MS 31 Ağustos 12 ve MS 24 Ocak 41 tarihleri arasında yaşayan Caligula, kimi kaynaklarda 'Dünyanın en kötü insanı' olarak tanımlanır. Cinsel ilişki hastalığı yüzünden, Romalı kadınlara yapmadığını bırakmayan Caligula'nın yaşamı, duyanları dehşete düşürüyor.

Roma İmparatorluğu'nun 3. İmparatoru olan Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, kısaca Caligula adıyla anılır. İmparator olduktan sonra cinsel ilişki bağımlısı olan Caligula'nın zulümleri, asırlar geçmesine rağmen hala kulaktan kulağa dolaşıyor. Caligula, 4 yıl tahtta kaldıktan sonra, kendi muhafızları tarafından öldürülmüştü.

İŞTE CALİGULA'NIN DİLDEN DİLE DOLAŞAN ZULÜMLERİ

Bir imparator düşünün ki, işkenceleri yıllarca dilden dile dolaşsın, duyanları titretsin. İşte Caligula böyle bir liderdi.
Vücudu çok kıllı olan Caligula, kendisini hiç beğenmezdi. Zayıf ve çelimsiz biriydi. Roma vatandaşları, Caligula delirmeden önce liderlerini keçiye benzetip onu gördüklerinde gülerlerdi.
Caligula aslında hep paranoya düzeyinde şüpheciydi ancak bu özelliğini tahta çıktıktan sonra belli etmeye başladı. Çok ağır bir şekilde hastalanan Caligula, birisinin onu zehirlediğini düşündü ve her ihtimale karşı bütün sevdiklerini öldürttü.
Caligula tahta çıktığı ilk zamanlarda muhteşem bir liderdi. Halk, onun adaletini ve cömertliğini seviyordu. Ancak zaman geçtikçe ruhsal bunalımları nedeniyle hastalanan Caligula, dengesiz tavırlar sergilemeye başladı. Kısa sürede de korkunç bir insana dönüştü.
İnsan öldürmekten asla çekinmeyen bu zalim lider, aklına estikçe can alıyordu. Hatta, cinsel birliktelik yaşadığı kadınların boynunu koparırdı.
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