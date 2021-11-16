Dünyanın en sapık imparatoru! 'Şehvet Canavarı' Caligula'nın hayatı duyanları dehşete düşürüyor

Roma İmparatorluğu'nun 3. İmparatoru olan Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, kısaca Caligula adıyla anılır. İmparator olduktan sonra cinsel ilişki bağımlısı olan Caligula'nın zulümleri, asırlar geçmesine rağmen hala kulaktan kulağa dolaşıyor. Caligula, 4 yıl tahtta kaldıktan sonra, kendi muhafızları tarafından öldürülmüştü.

İŞTE CALİGULA'NIN DİLDEN DİLE DOLAŞAN ZULÜMLERİ

Bir imparator düşünün ki, işkenceleri yıllarca dilden dile dolaşsın, duyanları titretsin. İşte Caligula böyle bir liderdi.

Vücudu çok kıllı olan Caligula, kendisini hiç beğenmezdi. Zayıf ve çelimsiz biriydi. Roma vatandaşları, Caligula delirmeden önce liderlerini keçiye benzetip onu gördüklerinde gülerlerdi.

Caligula aslında hep paranoya düzeyinde şüpheciydi ancak bu özelliğini tahta çıktıktan sonra belli etmeye başladı. Çok ağır bir şekilde hastalanan Caligula, birisinin onu zehirlediğini düşündü ve her ihtimale karşı bütün sevdiklerini öldürttü.

Caligula tahta çıktığı ilk zamanlarda muhteşem bir liderdi. Halk, onun adaletini ve cömertliğini seviyordu. Ancak zaman geçtikçe ruhsal bunalımları nedeniyle hastalanan Caligula, dengesiz tavırlar sergilemeye başladı. Kısa sürede de korkunç bir insana dönüştü.