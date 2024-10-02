Dünyanın en seksi kadını Ashley Graham iddialı pozlarını peş peşe yayınladı! İç çamaşırlı halini çekinmeden paylaştı

MYNET- Geçtiğimiz sene Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen ve bu unvan sayesinde podyumlarının aranan isimlerinden biri olan Ashley Graham şimdilerde katıldığı defilelerle sıkça gündeme geliyor. Önceki İçerik Sonraki İçerik

POZLARI ÇOK KONUŞULDU

Sosyal medyayı aktif kullanan kıvrımlı model her paylaşımıyla olay oluyor.

ÇEKİNMEDEN YAYINLADI İddialı ve cesur karelerini de paylaşmaktan vazgeçmeyen Ashley Graham son olarak iç çamaşırlı halini çekinmeden paylaştı.

Galerisinden karelerini peş peşe paylaşan ünlü modelin cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Siyah sütyeni ve tanga iç çamaşırı ile poz veren Ashley Graham vücudundaki çatlakları göstermeden kaçınmadı.