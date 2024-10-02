Dünyanın en seksi kadını Ashley Graham iddialı pozlarını peş peşe yayınladı! İç çamaşırlı halini çekinmeden paylaştı

MYNET- Geçtiğimiz sene Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen ve bu unvan sayesinde podyumlarının aranan isimlerinden biri olan Ashley Graham şimdilerde katıldığı defilelerle sıkça gündeme geliyor.
POZLARI ÇOK KONUŞULDU
Sosyal medyayı aktif kullanan kıvrımlı model her paylaşımıyla olay oluyor.
ÇEKİNMEDEN YAYINLADI
İddialı ve cesur karelerini de paylaşmaktan vazgeçmeyen Ashley Graham son olarak iç çamaşırlı halini çekinmeden paylaştı.
Galerisinden karelerini peş peşe paylaşan ünlü modelin cesur pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Siyah sütyeni ve tanga iç çamaşırı ile poz veren Ashley Graham vücudundaki çatlakları göstermeden kaçınmadı.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Kıvrımlı modele sosyal medyada; 'gerçekten harika', 'her hali güzel', 'çok cesur' gibi yorumların yanı sıra 'bu kadarına gerek yok', 'çok fazla' gibi eleştirel yorumlar da yapıldı.