Dünyanın en seksi kadını Ashley Graham Victoria’s Secret defilesinde yürüdü! Bakan bir daha baktı

MYNET- Geçtiğimiz sene Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham şimdilerde katıldığı defilelerle dikkat çekiyor. Önceki İçerik Sonraki İçerik

DEFİLEDE BOY GÖSTERDİ

Her adımı olay olan ünlü model son olarak altı yıl sonra geri dönen Victoria’s Secret defilesinde boy gösterdi.

Ünlü model, yılın moda şovu gözüyle bakılan defileye hazırlık sürecini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Ashley Graham, podyumların gelmiş geçmiş en ünlü süper modellerinin bir bir sahne aldığı defilede kendinden emin adımlarla yürüdü. Ünlü modelin her anı büyük beğeni topladı.

YORUM YAĞDI Kıvrımlı modele sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'özel biri', 'çok ama çok güzel', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.