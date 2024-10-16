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  4. Dünyanın en seksi kadını Ashley Graham Victoria’s Secret defilesinde yürüdü! Bakan bir daha baktı

Dünyanın en seksi kadını Ashley Graham Victoria’s Secret defilesinde yürüdü! Bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.10.2024 09:46
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Büyük beden model olarak tanıdığımız ve podyumların aranan isimlerinden biri olan Ashley Graham, altı yıl sonra geri dönen Victoria’s Secret defilesinde boy gösterdi. Ashley Graham, yılın moda şovu gözüyle bakılan defileye hazırlık sürecini de takipçileriyle paylaştı.

MYNET- Geçtiğimiz sene Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını olarak seçilen Ashley Graham şimdilerde katıldığı defilelerle dikkat çekiyor.

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DEFİLEDE BOY GÖSTERDİ

Her adımı olay olan ünlü model son olarak altı yıl sonra geri dönen Victoria’s Secret defilesinde boy gösterdi.
Ünlü model, yılın moda şovu gözüyle bakılan defileye hazırlık sürecini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Ashley Graham, podyumların gelmiş geçmiş en ünlü süper modellerinin bir bir sahne aldığı defilede kendinden emin adımlarla yürüdü. Ünlü modelin her anı büyük beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

YORUM YAĞDI
Kıvrımlı modele sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'özel biri', 'çok ama çok güzel', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.
Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını söyleyen ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyelerde bulunuyor.
Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham
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