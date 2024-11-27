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Dünyanın en zararlı besinlerine dikkat! Öldürmüyor ama süründürüyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
27.11.2024 08:37
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Beslenme yaşamın sürdürülebilmesi için en gerekli öğelerden biri. Dünya üzerinde binlerce çeşit besin kaynağı var. Bunlardan sağlıklı veya zararlı olanları tüketip tüketmemek ise sizin elinizde. Bazı besinler insan vücuduna öyle zararlar veriyor ki ileri yaşlarda birçok hastalığın oluşmasında rol oynuyor. Dünyanın en zararlı 10 besininden uzak durarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. İşte öldürmeyen ama süründüren o besinler...

Dünyanın en zararlı 10 besini belli oldu. Uzman isimler insan sağlığına oldukça zararlı olan bu besinlerden uzak durulmasını tavsiye ediyor.

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DÜNYANIN EN ZARARLI 10 BESİNİ!

1. MARGARİN

1. MARGARİN

Margarin trans yağ asitleri içermeleri ve yüksek oranda doymuş yağlar içermeleri nedeniyle kalp sağlığı için potansiyel bir risk oluşturmaktadır. Doymuş yağlar, kolesterol seviyelerini yükselterek kalp hastalığı riskini artırır.

2. İŞLENMİŞ ETLER

2. İŞLENMİŞ ETLER
İşlenmiş etler genellikle fazla miktarda tuz, koruyucu madde ve nitrat/nitrit içerir. Nitratlar, işlenmiş etlerin rengini ve dayanıklılığını artırmak için kullanılır, nitritlerin vücutta kansere neden olabilecekleri düşünülmektedir. İşlenmiş etler, yüksek oranda doymuş yağ içerebilir ve bunlar yüksek kolesterol seviyeleri ile bağlantılıdır. Ayrıca, işlenmiş etlerdeki yüksek kalori ve yağ içeriği, aşırı kilo ve obezite riskini artırabilir.

3. CİPSLER

3. CİPSLER
Cipslerin pişirme süreci sırasında yüksek sıcaklıkta kızartılmaları nedeniyle, cipslerin içindeki yağ okside olur ve zararlı bileşikler oluşturur. Bu bileşikler kanser, kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilir.

4. HAZIR NOODLELAR

4. HAZIR NOODLELAR
Hazır noodle paketlerinde besin değerleri düşüktür. Raf ömrünün uzatma ve lezzetini arttırmak için yapay tatlandırıcılar ,renklendiriciler ve koruyucu maddeleri içerirler. Protein ve lif oranları düşüktür. Hızla kan şekeri seviyesini yükseltirler.

5. HAZIR ÇORBALAR

5. HAZIR ÇORBALAR
Hazır çorbalar mideyi rahatlatmak için yemeklere çorba ile başlamak önemlidir. Ancak tükettiğiniz çorba hazırsa vücudunuz için herhangi bir faydası olmayacaktır. İçeriğinde bulunan sodyum oranı fazladır.Sodyum oranının artması, kan basıncını yükselttiği gibi kalp ritmini de bozabilir.
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