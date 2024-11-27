Dünyanın en zararlı besinlerine dikkat! Öldürmüyor ama süründürüyor

Dünyanın en zararlı 10 besini belli oldu. Uzman isimler insan sağlığına oldukça zararlı olan bu besinlerden uzak durulmasını tavsiye ediyor. Önceki İçerik Sonraki İçerik

DÜNYANIN EN ZARARLI 10 BESİNİ!

1. MARGARİN Margarin trans yağ asitleri içermeleri ve yüksek oranda doymuş yağlar içermeleri nedeniyle kalp sağlığı için potansiyel bir risk oluşturmaktadır. Doymuş yağlar, kolesterol seviyelerini yükselterek kalp hastalığı riskini artırır.

2. İŞLENMİŞ ETLER İşlenmiş etler genellikle fazla miktarda tuz, koruyucu madde ve nitrat/nitrit içerir. Nitratlar, işlenmiş etlerin rengini ve dayanıklılığını artırmak için kullanılır, nitritlerin vücutta kansere neden olabilecekleri düşünülmektedir. İşlenmiş etler, yüksek oranda doymuş yağ içerebilir ve bunlar yüksek kolesterol seviyeleri ile bağlantılıdır. Ayrıca, işlenmiş etlerdeki yüksek kalori ve yağ içeriği, aşırı kilo ve obezite riskini artırabilir.

3. CİPSLER Cipslerin pişirme süreci sırasında yüksek sıcaklıkta kızartılmaları nedeniyle, cipslerin içindeki yağ okside olur ve zararlı bileşikler oluşturur. Bu bileşikler kanser, kalp hastalığı ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilir.

4. HAZIR NOODLELAR Hazır noodle paketlerinde besin değerleri düşüktür. Raf ömrünün uzatma ve lezzetini arttırmak için yapay tatlandırıcılar ,renklendiriciler ve koruyucu maddeleri içerirler. Protein ve lif oranları düşüktür. Hızla kan şekeri seviyesini yükseltirler.