"Dünyanın ilk ultra otomobili" Greek Chaos'ta sona doğru! Fiyatı dudak uçuklatıyor

SP Automotive, Greek Chaos'u aslında 2022 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı düşünüyordu. Ancak hepimizin bildiği üzere fuar pandemi koşulları nedeniyle iptal edildi. Böylece otomobil için planlar zorunlu olarak değişti. Ancak görünüşe bakılırsa SP Automotive, kurucusu Spyros Panopoulos tarafından "Dünyanın ilk ultra otomobili" olarak tanımlanan Greek Chaos'un artık çıkış yapma zamanının geldiğine karar verdi.

"DÜNYANIN İLK ULTRA OTOMOBİLİ" GREEK CHAOS GELİYOR

Greek Chaos, ultra otomobil tanımının hakkını verecek bir otomobil gibi görünüyor. Çünkü şirketin paylaştığı verilere göre 4.0 litrelik çift turbolu V10 motordan güç alacak otomobilin 2 bin beygir ve 3 bin beygir olmak üzere iki versiyonu bulunacak.

Otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 1.8 saniyede ve 100'den 200 km/s hıza 2.6 saniyede çıkacak. Maksimum hızı ise 500 km/s olacak. Bu değerler, otomobilin birçok rekoru kıracağını gösteriyor.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE 3D YAZICI Greek Chaos'un dikkat çeken noktası sadece gücü de değil. Otomobil teknolojik olarak da gelişmiş.

Artırılmış gerçeklik ile desteklenen otomobilin tasarımında ve üretiminde zylon, karbonfiber, kevlar ve titanyum gibi materyaller kullanılmış. Ayrıca, son teknolojinin gücünden faydalanarak bazı parçaların üretiminde 3D yazıcılardan destek alınmış.