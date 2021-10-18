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  4. "Dünyanın ilk ultra otomobili" Greek Chaos'ta sona doğru! Fiyatı dudak uçuklatıyor

"Dünyanın ilk ultra otomobili" Greek Chaos'ta sona doğru! Fiyatı dudak uçuklatıyor

18.10.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan merkezli SP Automotive, kurucusu Spyros Panopoulos'un "Dünyanın ilk ultra otomobili" olarak tanımladığı "Greek Chaos" adlı otomobilin tanıtımı için artık sona yaklaştı. Dudak uçuklatıcı bir fiyata sahip olacak Greek Chaos'un performans değerleri ise yok artık dedirtecek cinsten.

SP Automotive, Greek Chaos'u aslında 2022 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmayı düşünüyordu. Ancak hepimizin bildiği üzere fuar pandemi koşulları nedeniyle iptal edildi. Böylece otomobil için planlar zorunlu olarak değişti. Ancak görünüşe bakılırsa SP Automotive, kurucusu Spyros Panopoulos tarafından "Dünyanın ilk ultra otomobili" olarak tanımlanan Greek Chaos'un artık çıkış yapma zamanının geldiğine karar verdi.

"DÜNYANIN İLK ULTRA OTOMOBİLİ" GREEK CHAOS GELİYOR

Greek Chaos, ultra otomobil tanımının hakkını verecek bir otomobil gibi görünüyor. Çünkü şirketin paylaştığı verilere göre 4.0 litrelik çift turbolu V10 motordan güç alacak otomobilin 2 bin beygir ve 3 bin beygir olmak üzere iki versiyonu bulunacak.
Otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 1.8 saniyede ve 100'den 200 km/s hıza 2.6 saniyede çıkacak. Maksimum hızı ise 500 km/s olacak. Bu değerler, otomobilin birçok rekoru kıracağını gösteriyor.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE 3D YAZICI

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK VE 3D YAZICI
Greek Chaos'un dikkat çeken noktası sadece gücü de değil. Otomobil teknolojik olarak da gelişmiş.
Artırılmış gerçeklik ile desteklenen otomobilin tasarımında ve üretiminde zylon, karbonfiber, kevlar ve titanyum gibi materyaller kullanılmış. Ayrıca, son teknolojinin gücünden faydalanarak bazı parçaların üretiminde 3D yazıcılardan destek alınmış.

İŞTE DUDAK UÇUKLATAN FİYATLAR

İŞTE DUDAK UÇUKLATAN FİYATLAR
Gelelim fiyatlara. Otomobilin temel versiyonu olan 2 bin beygirlik versiyon, yaklaşık 6,3 milyon dolardan, 3 bin beygirlik versiyon ise yaklaşık 14,3 milyon dolardan sahipleriyle buluşacak.
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