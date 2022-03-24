Dursun Zehir kimdir? Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Dursun Zehir olayı nedir? Nasıl öldü? Cansız bedeni bulundu mu?

Dursuz Zehir kimdir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar programın ardından konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Türkiye'nin konuştuğu olayın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki Dursun Zehir kimdir? Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Dursun Zehir olayı nedir? Nasıl öldü? Cansız bedeni bulundu mu? Detaylar haberimizde.

MÜGE ANLI'DAKİ DURSUN ZEHİR OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Dursun Zehir olayında sır perdesi aralanıyor. 5 ay boyunca kendisinden haber alınamayan Dursun Zehir'in öldürüldüğü gün yüzüne çıktı.

DURSUN ZEHİR BULUNDU MU? Polisler, geçtiğimiz yılın Ekim ayında evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itiraflar üzerine harekete geçti. Olay günü, Kerim'in arkadaşının telaşlı hareket ettiği gün yüzüne çıkarken Kerim'in arkadaşı Miraç'ın açıklamalarının ardından Yasin gözaltına alındı.

DURSUN ZEHİR NASIL ÖLDÜ? Yasin Şanal, Dursun Zehir'i arkadaşı Enes'in öldürdüğünü itiraf etti. Kan donduran olayda dikkat çeken bir diğer konu da Yasin Şanal'ın Enes'e Dursun Zehir'i gömerken yardım etmesi oldu.

Dursun Zehir'in cesedinin gömülü olduğu düşünülen Pazar ilçesinin merkezi Kız Kulesi karşısında, sahildeki kayalık alanda iş makinesiyle kazı çalışması yapıldı.