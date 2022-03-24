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Dursun Zehir kimdir? Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Dursun Zehir olayı nedir? Nasıl öldü? Cansız bedeni bulundu mu?

24.03.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dursun Zehir kimdir? sorusunun yanıtı hafta içi her gün ATV'de canlı olarak ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından merak konusu oldu. Programdaki flaş gelişme sonrası izleyiciler Dursun Zehir kimdir? Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Dursun Zehir olayı nedir? Nasıl öldü? Cansız bedeni bulundu mu? soru ve konu başlıklarının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen olayın detayları...

Dursuz Zehir kimdir? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar programın ardından konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Türkiye'nin konuştuğu olayın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki Dursun Zehir kimdir? Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki Dursun Zehir olayı nedir? Nasıl öldü? Cansız bedeni bulundu mu? Detaylar haberimizde.

MÜGE ANLI'DAKİ DURSUN ZEHİR OLAYI NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Dursun Zehir olayında sır perdesi aralanıyor. 5 ay boyunca kendisinden haber alınamayan Dursun Zehir'in öldürüldüğü gün yüzüne çıktı.

DURSUN ZEHİR BULUNDU MU?

DURSUN ZEHİR BULUNDU MU?
Polisler, geçtiğimiz yılın Ekim ayında evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itiraflar üzerine harekete geçti. Olay günü, Kerim'in arkadaşının telaşlı hareket ettiği gün yüzüne çıkarken Kerim'in arkadaşı Miraç'ın açıklamalarının ardından Yasin gözaltına alındı.

DURSUN ZEHİR NASIL ÖLDÜ?

DURSUN ZEHİR NASIL ÖLDÜ?
Yasin Şanal, Dursun Zehir'i arkadaşı Enes'in öldürdüğünü itiraf etti. Kan donduran olayda dikkat çeken bir diğer konu da Yasin Şanal'ın Enes'e Dursun Zehir'i gömerken yardım etmesi oldu.
Dursun Zehir'in cesedinin gömülü olduğu düşünülen Pazar ilçesinin merkezi Kız Kulesi karşısında, sahildeki kayalık alanda iş makinesiyle kazı çalışması yapıldı.
Kız Kulesi karşısında, sahildeki kayalık alanda yapılan kazıda, bölgeye getirilen ve ismi açıklanmayan itirafçı, ceset olduğunu iddia ettiği alanı gösterdikten sonra polis ekipleri tarafından oradan uzaklaştırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kazı çalışmaları devam ediyor.
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atv Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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