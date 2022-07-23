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Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

23.07.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kuyumcuzade Bulvarı'ndan, Nezih Tütüncü Bulvarı'na dönmeye çalışan Yunus Emre Çalış idaresindeki 06 BFE 656 plakalı otomobil ile Ahmet Tüysüz idaresindeki 14 DM 789 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Yunus Emre Çalış ile Berivan Çalış, Songül Gül, Gülsina Gül yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk ve Düzce Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Düzce kaza yaralı

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