e-Kayıt sorgulama sayfası! Çocuğum hangi okula kayıt oldu? İşte e-Devlet adrese göre kayıt sonuçları!

2021-2022 İlkokul ortaokul kayıt sorgulamasının nasıl yapıldığı araştırılıyor. "Çocuğum hangi okula kayıt oldu?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuya ilişkin Bakanlık tarafından milyonlarca velinin akıllarındaki soru işaretini silecek yanıt geldi. İşte e-Devlet adrese göre kayıt sonuçları!