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  4. e-Kayıt sorgulama sayfası! Çocuğum hangi okula kayıt oldu? İşte e-Devlet adrese göre kayıt sonuçları!

e-Kayıt sorgulama sayfası! Çocuğum hangi okula kayıt oldu? İşte e-Devlet adrese göre kayıt sonuçları!

06.07.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki eğitim öğretim yılı için geri sayım devam ediyor. Çocukları 1. sınıf ve ortaokula başlayacak olan veliler e-Kayıt sorgulama sayfasını araştırıyor. Öğrenci kayıtları, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) bilgileriyle e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor. Bakanlık konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte ayrıntılar...

2021-2022 İlkokul ortaokul kayıt sorgulamasının nasıl yapıldığı araştırılıyor. "Çocuğum hangi okula kayıt oldu?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuya ilişkin Bakanlık tarafından milyonlarca velinin akıllarındaki soru işaretini silecek yanıt geldi. İşte e-Devlet adrese göre kayıt sonuçları!

Çocuğum hangi okula gidecek?

Okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin okul kayıtları ikametgah adresine göre yapılacak. Kayıtlar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleşecek.
Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu http://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden görebilir.
Veliler ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isterse "2021-2022 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilir.

OKUL KAYIT SORGULAMA

OKUL KAYIT SORGULAMA
Okul kayıt sonuçları e-Kayıt sistemi üzerinden erişilebilir olacak. Veliler çocuklarının kayıt olduğu okulları öğrenmek için sisteme giriş yaparken T.C no ile doğum yılı bilgilerini girecek. İşte e-Okul kayıt sorgulamaya ilişkin detaylar...
MEB'in e-Okul ekranından "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılacak.
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Anahtar Kelimeler:
e-okul Öğretmen Ziya Selçuk
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