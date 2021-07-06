e-Kayıt sorgulama sayfası! Çocuğum hangi okula kayıt oldu? İşte e-Devlet adrese göre kayıt sonuçları!

2021-2022 İlkokul ortaokul kayıt sorgulamasının nasıl yapıldığı araştırılıyor. "Çocuğum hangi okula kayıt oldu?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konuya ilişkin Bakanlık tarafından milyonlarca velinin akıllarındaki soru işaretini silecek yanıt geldi. İşte e-Devlet adrese göre kayıt sonuçları!
Çocuğum hangi okula gidecek?
Okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin okul kayıtları ikametgah adresine göre yapılacak. Kayıtlar e-Okul sistemi üzerinden gerçekleşecek.
Veliler çocuklarının yerleştirildiği okulu http://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden görebilir.
Veliler ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isterse "2021-2022 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilir.
OKUL KAYIT SORGULAMA
Okul kayıt sonuçları e-Kayıt sistemi üzerinden erişilebilir olacak. Veliler çocuklarının kayıt olduğu okulları öğrenmek için sisteme giriş yaparken T.C no ile doğum yılı bilgilerini girecek. İşte e-Okul kayıt sorgulamaya ilişkin detaylar...
MEB'in e-Okul ekranından "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılacak.
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