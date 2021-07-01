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  4. e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri açıklandı! İşte 2021 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri açıklandı! İşte 2021 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

01.07.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS 2021 sınavı 6 Haziran tarihinde yapılmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2021 liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri de e-Okul üzerinden yayınlandı. Lise tercihlerini yapacak olan öğrencilere ve velilere rehber görevi gören e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri robotu erişime açılmış durumda. İşte 2021 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

6 Haziran 2021'de düzenlenen LGS sınavının sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Sonuçların açıklanmasının sonrasında 2021 liselerin yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri merak edilmeye başlandı. MEB tarafından liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları e-Okul üzerinden yayınlandı. Peki 2021 lise taban puanları nasıl öğrenilir? İşte 2021 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri...

e-Okul liselerin yüzdelik dilimleri açıklandı!

LGS 2021 sınavı sonrası liselerin 2021 yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri de e-okul üzerinden yayınlandı.
Özellikle lise tercihlerini yapacak olan öğrencilere rehber olacak olan e-Okul LGS lise kontenjan bilgileri ve okulların yüzdelik dilimleri robotu öğrencilerin erişimine açılmış durumda.
Oturulan adrese göre lise tercih robotu, ikamet edilmekte olan adresin girilmesi ve öğrenci bilgilerinin girilmesiyle beraber konuma yakın okulları listeliyor.

Geçtiğimiz sene bazı liselerin yüzdelik dilimleri...

Geçtiğimiz sene bazı liselerin yüzdelik dilimleri...
KADIKÖY ANADOLU LİSESİ Taban Puan: 484,38 En yüksek yüzdelik dilim: 0,7 En düşük yüzdelik dilim: 0,11 GALATASARAY LİSESİ Taban Puan: 494,937 En yüksek yüzdelik dilim: 0,01 En düşük yüzdelik dilim: 0,02
ATATÜRK ANADOLU LİSESİ-ANKARA Taban Puan: 495,1 En yüksek yüzdelik dilim: 0,01 En düşük yüzdelik dilim: 0,09 HASAN POLATKAN ANADOLU LİSESİ Taban Puan: 465,87 En yüksek yüzdelik dilim: 2,44 En düşük yüzdelik dilim: 1,5 ATATÜRK LİSESİ-İZMİR Taban Puan: 460,3406 En yüksek yüzdelik dilim: 1,07 En düşük yüzdelik dilim:0,09 CAĞALOĞLU ANADOLU LİSESİ Taban Puan: 489,67 En yüksek yüzdelik dilim: 0,34 En düşük yüzdelik dilim: 0,06
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Anahtar Kelimeler:
e-okul sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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