Ebrar Kararkurt'un intihar eden takım arkadaşı Julia Ituma'nın ölümünü önceden duyurduğu ortaya çıktı! İşte attığı son mesaj...

Eczacıbaşı Dynavit'in, İstanbul'da Novara'yı 3-0 mağlup ederek CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiği maçın ardından acı bir olay yaşandı. Ebrar Karakurt'un da formasını giydiği Igor Gorgonzola Novara'nın voleybolcusu Julia Ituma, karşılaşmanın ardından kaldıkları otelin camından atlayarak intihar etti.

Sabaha karşı saat 05.30 sıralarında otelin önünde kadın cesedi bulunurken, polis bulunan kadın cesetinin otelin 6. katındaki 607 numaralı odada kalan Igor Novara’nın 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma olduğunu belirledi. Ituma’nın düştüğü yerde ayakkabıları da bulunurken, polis olayın intihar olduğunu değerlendirdi ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ODA ARKADAŞINDAN İLK AÇIKLAMA

Yaşanan olayların ardından 18 yaşındaki oyuncuyla aynı odada konaklayan İspanyol Lucia Varela Gomez'in ifadesi alınırken, Gomez ifadesinde, “Saat 01.30 kadar konuştuk. Sonra ben uyudum. Sabah düştüğünden haberdar oldum” dediği öğrenildi.

KAMERA KAYITLARINA ANLAM VERİLEMEDİ

Odanın koridorunda bulunan kamera incelendiğinde, karşılaşmanın ardından otele gelen ve konaklayacağı odasına yerleşen Julia Ituma 22.49-23.30 saatleri arasında koridorda telefonla konuştu. Kaldığı odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturan Ituma, daha sonra odasına girdi. Ituma ardından odadaki Fransız camları açıp gerildikten sonra ileri doğru sıçrayarak pencereden atladı. Ituma, binanın altında bulunan tenteye çarpmadan yere düştü.

ANNESİNDEN İNTİHAR AÇIKLAMASI

La Repubblica gazetesinin haberine göre ise ölüm haberi üzerine Türkiye’ye giden annesi Elizabeth, kızının intihar ettiğine inanmadığını söyledi. Gazeteye göre anne, ‘’Kızım çok güçlüydü, pencereden atlamak istediğine inanamam’’ dedi. Habere göre Ituma saat 22.00 civarında annesini aradı ve ‘’Anne (maçı) kaybettik. 2 sayı yaptım ama takım berbattı’’ dedi.

Haberde, ‘’Gençlerin yaptığı şekilde kavga ettiler. Sevgililer miydi? Bilinmiyor ama uzun ve ağır şekilde tartıştılar. Öyle ki sonra çocuk, Julia’nın sakin olduğundan emin olmak için Lucia’ya (Julia Ituma’nın aynı odada kaldığı takım arkadaşı) mesajlar yolladı’’ denildi.

SON MESAJI: GOOD BYY

Gece boyunca takım arkadaşlarına ve baş antrenöre hiç iyi olmadığını söyleyen Ituma’nın kendisini camdan atmadan önce takımın ortak WhatsApp grubuna ‘Good byy (Hoşça kalın)’ yazdığı ortaya çıktı. Oda arkadaşı, intiharı haber alan polis odaya girdiğinde uykudan uyanıp yaşananları öğrenince şok yaşadı.

İTALYAN MEDYASI OLAYI KONUŞUYOR

Kamu yayıncısı Rai’nin haber kanalı RaiNews24 ise bu sabahki haberinde, ‘’Türk medyası intihar tezinden bahsediyor ama resmi olarak ölüm sebebi henüz kesinleşmedi’’ ifadesine yer verdi. Rai, Ituma’ya otopsi yapılmasının beklendiğini de ekledi Il Messaggero gazetesi de olayın ‘’bilinçli bir tercih olabileceği gibi bir kaza da olabileceğini’’ yazdı.