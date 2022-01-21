Ebru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesi

2010 yılında iş insanı Rezza Zarrab ile nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in bu evlilikten Alara adından bir kızı oldu. Geçtiğimiz sene Amerika'da ki eşinden boşanan Ebru Gündeş, kızı Alara'yı gözden uzak büyütüyor.

Alara'yı görenler annesinin çocukluğuna benzetti. 47 yaşındaki Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab'ın kendisini aldattığı gerekçesiyle geçtiğimiz sene boşanmıştı.

"MARS'I İSTERKEN OLMADI"

Geçtiğimiz gün Söylemezsem Olmaz programında gündeme gelen boşanmayla ilgili Seren Serengil, "Hiçbir şey alamadı sıfır, tek kuruş alamadı. Ebru Gündeş evlendiği zaman çektiği şeye... Mars'ı isterken olmadı. Adam gitti şimdi at binen kızla birlikte. Evrildi çünkü" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ebru Gündeş, Azerbaycanlı eşi Reza Zarrab’ın kendisine aldığı servet değerindeki hediyelerin haber olmasından sıkılınca, 2012 yılında verdiği bir röportajında "Eşimin bir sonraki hediyesini merak edenler için şimdiden söyleyeyim; planını yaptık, eşim bana Mars’ı satın alacak!" diyerek tartışma yaratmıştı.