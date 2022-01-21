MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ebru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesi

Ebru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesi

21.01.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Gündeş'in Reza Zarrab ile evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Alara'yı objektiflerden uzakta büyütüyor. Sır gibi sakladığı kızı Alara'yı görenler ise gözlerine inanamıyor. Alara tıpkı annesinin çocukluğuna benziyor.

2010 yılında iş insanı Rezza Zarrab ile nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in bu evlilikten Alara adından bir kızı oldu. Geçtiğimiz sene Amerika'da ki eşinden boşanan Ebru Gündeş, kızı Alara'yı gözden uzak büyütüyor.

Alara'yı görenler annesinin çocukluğuna benzetti. 47 yaşındaki Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab'ın kendisini aldattığı gerekçesiyle geçtiğimiz sene boşanmıştı.

GkPyU_1574593151_7508

"MARS'I İSTERKEN OLMADI"

Geçtiğimiz gün Söylemezsem Olmaz programında gündeme gelen boşanmayla ilgili Seren Serengil, "Hiçbir şey alamadı sıfır, tek kuruş alamadı. Ebru Gündeş evlendiği zaman çektiği şeye... Mars'ı isterken olmadı. Adam gitti şimdi at binen kızla birlikte. Evrildi çünkü" dedi.

-KwTWKpsMkqAFN-On7jYTg

NE OLMUŞTU?

Ebru Gündeş, Azerbaycanlı eşi Reza Zarrab’ın kendisine aldığı servet değerindeki hediyelerin haber olmasından sıkılınca, 2012 yılında verdiği bir röportajında "Eşimin bir sonraki hediyesini merak edenler için şimdiden söyleyeyim; planını yaptık, eşim bana Mars’ı satın alacak!" diyerek tartışma yaratmıştı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

Erteleniyor! Ekonomiyle ilgili kritik teklif kabul edildi!

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yarıyıl tatili açıklaması

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Değişimi gündem oldu! "Travestiyim diye..."

Görülme sıklığı 3 kat arttı! Doğal yöntemlerle kurtulun

Görülme sıklığı 3 kat arttı! Doğal yöntemlerle kurtulun

Ömür hemşirenin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Ömür hemşirenin katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.