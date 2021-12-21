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Ebru Gündeş’in görünce şaşıracağınız eski aşkı bakın kimmiş! Ne Uche ne de Osmantan...

21.12.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş, şimdilerde geçmişte yaşadığı ilişkilerle gündeme geldi. Son olarak Reza Zarrab’tan boşanan Ebru Gündeş’in aşk yaşadığı isimlerden biri öğrenenleri çok şaşırttı.

Ebru Gündeş, O Ses Türkiye jürisi olarak ekranda boy gösteriyor. Şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı, son günlerde eski aşklarıyla gündeme geldi.

2010 yılında Reza Zarrab ile evlenen ve 22 Nisan'da boşanan Ebru Gündeş, kızı Alara ile birlikte yaşıyor. Hem evliliği hem de boşanma sürecinde Hadise ile olan gelişmelerden dolayı gündemden düşmeyen Gündeş'in eski aşkları akıllara geldi.

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Bir dönem Uche ve Osmantan Erkır gibi isimlerle aşk yaşayan Gündeş, güzelliği ile dikkati çeken isimlerden biriydi.

Ancak Gündeş bu isimlerle değil o dönem rol aldığı dizide aşk yaşadığı bir isimle, gündeme getirildi.

EBRU GÜNDEŞ VE KEREM ALIŞIK AŞKI

Ebru Gündeş, 1995 yılında ikinci albümü olan Ben Daha Büyümedim'i çıkardı. Albümün hit şarkısı ‘Fırtınalar’ olurken, yapımcılar şarkıcının peşine düştü ve dizi için teklif yapıldı.

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Fırtınlar ismiyle çekilen dizinin başrolünde Kerem Alışık ile Ebru Gündeş yer aldı.

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Dizide başlayan arkadaşlık kısa bir süre sonra aşka dönüştü. Ebru Gündeş, dizinin bitmesinin ardından aktörle yollarını ayırdı.

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Ebru Gündeş
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