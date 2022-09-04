Ebru Polat'ı rahatsız eden itiraflar! "Komşumun kocasıyla..."

Şarkıcı Ebru Polat erotik pozların paylaşıldığı Onlyfans'a katıldığından beri Instagram'da da sınırları zorluyor. Pozlarıyla sık sık gündeme gelen Polat zaman zaman soru cevap yapıyor. Ebru Polat son olarak takipçilerinden itiraflar istedi istemesine ama sonra da pişman oldu.

KİMİ ANNESİNİN ARKADAŞIYLA KİMİ EVLİ KOMŞUSUYLA...

Ebru Polat'a gelen itiraflar genellikle +18 olabilecek cinstendi. Bir takipçisi Polat'a annesinin arkadaşıyla cinsel ilişki yaşadığını itiraf etti.

Bir takipçi ise daha da öteye giderek "Her gün komşumdayım kocası ile çok fenayız" dedi. Polat bu yoruma "Pes doğrusu milletin evli adamlarını rahat bırakın" diyerek tepki gösterdi.

Bir başka takipçi de benzer bir itirafta bulundu. Takipçi "Evli komşumla 4 yıldır birlikteyiz. İşin kötüsü ben de evliyim" yazdı. Polat bu itirafa "Ya nasıl yakalanmıyorsunuz siz" yanıtını verdi.