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  4. Ecem Güçlük olayı sahte mi? Ecem Güçlük erkek mi? Fahrettin Altun’dan Ecem Güçlük açıklaması

Ecem Güçlük olayı sahte mi? Ecem Güçlük erkek mi? Fahrettin Altun’dan Ecem Güçlük açıklaması

29.07.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ecem Güçlük isimli bir Twitter kullanıcısı, sosyal medyanın gündemine bomba gibi bir iddia ortaya. Ecem Güçlük isimli kişi, kendisine dört kişinin tecavüz ettiğini ve yakalanan bu dört kişinin 1 yıl hapis yattıktan sonra serbest kaldığını açıkladı. Hukuk mücadelesi verdiğini ifade eden Ecem Güçlük, sosyal medyadan destek istedi. Ancak Fahrettin Altun’un açıklamalarından sonra bu kişi ile ilgili olarak başka bir gerçek ortaya çıktı.

Ecem Güçlük isimli bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 3 sene önce Sarıyer’de sabah evinden işe gitmek için dışarı çıktığı sırada 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını ve tecavüzcülerin serbest bırakıldığını söyleyen Ecem Güçlük isimli kişi, sosyal medyada büyük bir destek gördü. Konuya ilişkin açıklama yapan Fahrettin Altun ise, kayıtlarda bu isimde bir kişinin bulunmadığını belirtti.

Ecem Güçlük erkek mi?

Sosyal medya platformu Twitter'da, 'Ecem Güçlük' isimli bir kullanıcı, İstanbul Sarıyer'de tecavüze uğradığına dair paylaşımlarda bulundu.
'Ecem Güçlük', yaptığı paylaşımda 22 yaşında olduğunu, İstanbul Sarıyer'de 3 sene önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını ve 3 senedir hukuk mücadelesi verdiğini ifade etti.
Güçlük, tecavüzcülerin yakalandıktan 1 yıl sonra serbest bırakıldığını öne sürdü.

Fahrettin Altun'dan açıklama

Fahrettin Altun'dan açıklama
Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla hukuk mücadelesine destek olunmasını isteyen Ecem Güçlük adındaki hesap ile ilgili olarak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Ecem Güçlük adıyla açılan sahte bir hesabın sahibinin "'3 yıl önce evine giderken 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını' iddia etmesinin, sosyal medya gündemini meşgul ettiğini ancak kayıtlarda bu isimde herhangi bir kadına ait herhangi bir davanın olmadığını ve herhangi bir kriminal vakanın bulunmadığını tespit ettiklerini açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
tecavüz

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