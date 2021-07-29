Ecem Güçlük olayı sahte mi? Ecem Güçlük erkek mi? Fahrettin Altun’dan Ecem Güçlük açıklaması

Ecem Güçlük isimli bir Twitter kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 3 sene önce Sarıyer’de sabah evinden işe gitmek için dışarı çıktığı sırada 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını ve tecavüzcülerin serbest bırakıldığını söyleyen Ecem Güçlük isimli kişi, sosyal medyada büyük bir destek gördü. Konuya ilişkin açıklama yapan Fahrettin Altun ise, kayıtlarda bu isimde bir kişinin bulunmadığını belirtti.

Ecem Güçlük erkek mi?

Sosyal medya platformu Twitter'da, 'Ecem Güçlük' isimli bir kullanıcı, İstanbul Sarıyer'de tecavüze uğradığına dair paylaşımlarda bulundu.

'Ecem Güçlük', yaptığı paylaşımda 22 yaşında olduğunu, İstanbul Sarıyer'de 3 sene önce 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını ve 3 senedir hukuk mücadelesi verdiğini ifade etti.

Güçlük, tecavüzcülerin yakalandıktan 1 yıl sonra serbest bırakıldığını öne sürdü.

Fahrettin Altun'dan açıklama Sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla hukuk mücadelesine destek olunmasını isteyen Ecem Güçlük adındaki hesap ile ilgili olarak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun çok çarpıcı bir açıklamada bulundu.