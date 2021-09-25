Eczane çalışma saatleri! 2021 eczaneler açık mı, kaça kadar açık?

Koronavirüs sonrası çalışma saatleri değişen işletmeler ile birlikte eczanelerin çalışma saatleri de merak ediliyor. Peki eczaneler kaça kadar açık?

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ...

Pek çok işletme pandemi dönemi öncesi çalışmalarına geri dönerken eczanelerin çalışma saatleri de merak konusu oldu.

'Cumartesi eczaneler açık mı?' ve 'Eczaneler saat kaça kadar açık?' soruları bu sebeple merak ediliyor.

Haftanın 6 günü eczaneler belirlenen saatlerde açık olmaya devam ediyor. Eczaneler Pazartesi ve Cumartesi günleri arası saat 09:00-19:00 arası açık olmakta.