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Eczane çalışma saatleri! 2021 eczaneler açık mı, kaça kadar açık?

25.09.2021 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşletmeler pandemi öncesindeki çalışma saatlerine dönerken eczanelerin çalışma saatleri merak konusu oldu. İlaçlarını almak için eczanelerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar 'Eczaneler açık mı? Eczaneler saat kaça kadar açık? ' gibi soruları araştırmaya koyuldu. İşte 2021 eczane çalışma saatleri...

Koronavirüs sonrası çalışma saatleri değişen işletmeler ile birlikte eczanelerin çalışma saatleri de merak ediliyor. Peki eczaneler kaça kadar açık?

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ...

Pek çok işletme pandemi dönemi öncesi çalışmalarına geri dönerken eczanelerin çalışma saatleri de merak konusu oldu.
'Cumartesi eczaneler açık mı?' ve 'Eczaneler saat kaça kadar açık?' soruları bu sebeple merak ediliyor.
Haftanın 6 günü eczaneler belirlenen saatlerde açık olmaya devam ediyor. Eczaneler Pazartesi ve Cumartesi günleri arası saat 09:00-19:00 arası açık olmakta.
Bu saatler haricinde ve Pazar günleri ise her hafta farklı şekilde belirlenmiş olan nöbetçi eczaneler yer almakta.
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