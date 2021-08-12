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  4. Efsane model Lamborghini Countach geri dönüyor! Yeni ipuçları geldi

Efsane model Lamborghini Countach geri dönüyor! Yeni ipuçları geldi

12.08.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lamborghini, geçtiğimiz günlerde 70'li yılların efsane modeli Lamborghini Countach'ın geri döneceğini duyurmuştu. İtalyan otomobil üreticisi şimdi ise Countach'a dair yeni ipuçlarını içeren fotoğraflar yayınladı.

Lamborghini Countach, otomobilseverlerin yakından tanıdığı modellerden biri. Özellikle 70'li yılların süper otomobillerine aşıksanız Countach'ın adını bilmeme ihtimaliniz yok. Ancak Lamborghini'nin hafta başında yaptığı duyuru sayesinde otomobilin adı pek çok kişi tarafından hafızalara kazındı. Çünkü o duyuru ile birlikte Lamborghini, Countach'ın geri döneceğini açıkladı. Fakat Lamborghini duyurusunun ardından deyim yerindeyse frene basmadı ve Lamborghini Countach'ın fotoğraflarını paylaştı.

İŞTE LAMBORGHINI COUNTACH'IN FOTOĞRAFLARI

Countach'ın yeni fotoğrafları Instagram üzerinden yayınlandı. Fotoğraflarda Lamborghini Countach'a dair bazı önemli ipuçları var. İlk olarak fotoğraflarda otomobilin tasarımına yönelik gördüklerimizle başlayalım. Yeni Countach, görünüşe göre ikonik modelin geleneklerini koruyacak. Countach yazılı logo ise ön tamponda yer alacak.
Lamborghini'nin paylaştığı fotoğraflar sayesinde otomobilin kullanacağı motoru da ilk kez görüyoruz. Bu kapsamda otomobilde V12 motor bulunacağı kesinleşti. Elektrik destekli bir motor ile otomobil 800 beygir güç üretebilir. Ancak bu marka tarafından açıklanmış, yani kesinleşmiş bir bilgi değil. Sadece bir beklenti.
Lamborghini, Countach için sadece üç farklı fotoğraf paylaşmış durumda. Fotoğraflardan sonuncusu, otomobilin hava kanalını yakın bir bakış atmamızı sağlıyor.
Tüm bunlara rağmen Lamborghini Countach'ın tanıtım tarihi açıklanmadı. Bu yüzden efsane modelin tekrar hayata dönüşünün ne zaman gerçekleşeceği ve fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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