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Efsane resmen geri döndü: Lamborghini Countach tanıtıldı!

16.08.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil dünyasını karıştıran duyurunun ardından Lamborghini Countach resmen tanıtıldı. Yıllar sonra Lamborghini tarafından yeniden yorumlanan otomobil, sınırlı sayıda üretilecek.

Lamborghini Countach için sürpriz sayılabilecek duyuru geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. İtalyan otomobil üreticisi, 70'li yıllara damga vuran otomobilin uzun yıllar sonra yeni modelinin geleceğini müjdelemişti. Aynı zamanda otomobile dair bazı görüntüler de yayınlayan firma, son olarak otomobilseverleri fazla bekletmedi ve Lamborghini Countach'ı resmen görücüye çıkardı.

İŞTE YENİ LAMBORGHINI COUNTACH!

Yeni Lamborghini Countach, geçmişten gelen mirası devam ettiriyor. Sade çizgilere sahip olan model, modern tasarım ile geçmiş neslin tasarımını birleştiriyor gibi görünüyor. Arka tarafta ise Sian'dan izler görüyoruz.
Uzun ve alçak bir dikdörtgen ızgaraya ve özel "Countach" yazısına sahip yeni Countach, ne yazık ki açılır kapanır far sistemine yer vermiyor. Ancak otomobilin tasarımı yine de dikkat çekici.
Countach LPI 800-4 adıyla gelen yeni Countach, 6.5 litrelik V12 motordan güç alıyor. Ancak bu motor, 48 voltluk bir elektrikli motorun desteğini de alıyor.
Otomobil toplamda 814 beygir güç üretiyor. 0'dan 100 km/s hıza ulaşması 2.8 saniye, 0'dan 200 km/s hıza ulaşması ise 8.6 saniye sürüyor. Countach'ın maksimum hızı 355 km/s ile sınırlandırılmış.
Otomobilin iç mekanı modern bir otomobil gibi olsa da orijinal Countach modelinden bazı ipuçları taşıyor. Böylece marka 1970'lerin tasarımına gönderme yapıyor.
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