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  4. Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

27.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Dikili, Çeşme, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 103 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, Menderes ilçesi açıklarında 7 göçmen kurtarıldı.25 Ekim günü Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından 3 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

İzmir’in Dikili, Çeşme, Menderes ve Seferihisar ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 103 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken, Menderes ilçesi açıklarında 7 göçmen kurtarıldı.
25 Ekim günü Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından 3 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareketli lastik botları durdurdu. Lastik botlar içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 70 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aynı gün Seferihisar ve Menderes ilçeleri açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durduruldu. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 33 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı. Ekipler, aynı gün Menderes ilçesi açıklarında, bir grup düzensiz göçmen olduğu, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 7 göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı

Ege denizinde 103 göçmen yakalandı, 7 göçmen kurtarıldı
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Ege Denizi

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