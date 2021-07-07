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Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? E-sınav ehliyet sınav sonucu öğrenme

07.07.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet almak isteyen kişiler, ehliyet kurslarına başvurarak derslere giriyor. Alınan dersler sonrasında ise adaylara iki farklı sınav uygulanıyor. Yazılı sınav ehliyet sınav merkezlerinde bilgisayar ortamında yapılıyor. Sürücü adayları yapılan e-sınav değerlendirmelerinden sonra sınav sonuçlarını öğrenebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sitesinde sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar, internet adresi üzerinden e-sınav sonuçlarına erişiyor.

Ehliyet almak için yazılı sınava giren adaylar, belirlenen sınav merkezlerinde bilgisayar ortamında e-sınavlarını tamamlıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından ise MEB tarafından sonuçların ilanı gerçekleşiyor. Sürücü adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ederken, birçok kişi e-sınav sonuçlarını da merak ediyor. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

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Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Haftanın yedi günü 81 ilde belirlenen sınav merkezlerinde yapılan e-Sınav, randevulu sistemle gerçekleştiriliyor. Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav sonuçları ise esinav.meb.gov.tr adresinden TC Kimlik numarası ile öğrenebiliyor.
Sınava katılan adaylar, TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor.
e-sınavdan 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Bu da, 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapmak anlamına geliyor. 35 doğrunun altında olanlar ise başarısız olarak kabul ediliyor ve sınava tekrar girmek zorunda kalıyor.
İlk e-sınavda başarısız olan adayların ikinci sınava katılım hakkı için ilk sınav ile arasında en az 15 gün geçmiş olması gerekiyor.

e-Sınav randevusu nasıl alınır?

e-Sınav randevusu nasıl alınır?
Sürücü kursları tarafından verilen teorik eğitimleri tamamlayan adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra e-sınav randevu sistemi üzerinden randevularını alabiliyor.
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