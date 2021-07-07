Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir? E-sınav ehliyet sınav sonucu öğrenme

Ehliyet almak için yazılı sınava giren adaylar, belirlenen sınav merkezlerinde bilgisayar ortamında e-sınavlarını tamamlıyor. Sınavların tamamlanmasının ardından ise MEB tarafından sonuçların ilanı gerçekleşiyor. Sürücü adaylarının heyecanlı bekleyişi devam ederken, birçok kişi e-sınav sonuçlarını da merak ediyor. Peki ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır? e-Sınav sonuçları için TIKLAYIN!

Ehliyet sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Haftanın yedi günü 81 ilde belirlenen sınav merkezlerinde yapılan e-Sınav, randevulu sistemle gerçekleştiriliyor. Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav sonuçları ise esinav.meb.gov.tr adresinden TC Kimlik numarası ile öğrenebiliyor.

Sınava katılan adaylar, TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor.

e-sınavdan 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Bu da, 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapmak anlamına geliyor. 35 doğrunun altında olanlar ise başarısız olarak kabul ediliyor ve sınava tekrar girmek zorunda kalıyor.

İlk e-sınavda başarısız olan adayların ikinci sınava katılım hakkı için ilk sınav ile arasında en az 15 gün geçmiş olması gerekiyor.