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Ehliyet sınavı ne zaman? 2021 ehliyet sınavı tarihleri...

08.08.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı ehliyet sınavı tarihi özellikle araba almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. MEB tarafından düzenlenmekte olan yazılı ve direksiyon sınavlarının çıkmış soruları da merak konusu oldu. Peki 2021 ehliyet sınavı ne zaman? İşte 2021 ehliyet sınavı tarihleri...

Araç almak ve kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanan ehliyet sınavı tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yazılı ve direksiyon sınavlarının çıkmış soruları da araştırılıyor. Peki 2021 ehliyet sınavı ne zaman?

Ehliyet sınavı ne zaman?

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar tarafından ehliyet sınavının tarihi merak edilirken, sınav hakkındaki sorgulamalar da yapılmaya devam ediliyor.
Ayrıca yazılı ve direksiyon sınav tarihleri farklılık gösteriyor. Sınav tarihlerini ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerden öğrenmek mümkün olabiliyor.
Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, kursun yapmış olduğu eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi almaktadır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna bağlı olarak en yakın tarihe randevu verilmektedir.
Ehliyet sınavında önceki senelerde çıkan sorulara ise buradan ulaşabilirsiniz: http://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php?KATEGORI=24&B=2

Gerekli olan belgeler neler?

Gerekli olan belgeler neler?
-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi -Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname ya da öğrenci belgesi) -4 Adet Biyometrik Fotoğraf -Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabilmekte.) -Sürücü olur sağlık raporu .
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sınav
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