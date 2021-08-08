Ehliyet sınavı ne zaman? 2021 ehliyet sınavı tarihleri...

Araç almak ve kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanan ehliyet sınavı tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen yazılı ve direksiyon sınavlarının çıkmış soruları da araştırılıyor. Peki 2021 ehliyet sınavı ne zaman?

Ehliyet sınavı ne zaman?

Ehliyet almak isteyen vatandaşlar tarafından ehliyet sınavının tarihi merak edilirken, sınav hakkındaki sorgulamalar da yapılmaya devam ediliyor.

Ayrıca yazılı ve direksiyon sınav tarihleri farklılık gösteriyor. Sınav tarihlerini ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerden öğrenmek mümkün olabiliyor.

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, kursun yapmış olduğu eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi almaktadır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna bağlı olarak en yakın tarihe randevu verilmektedir.

Ehliyet sınavında önceki senelerde çıkan sorulara ise buradan ulaşabilirsiniz: http://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php?KATEGORI=24&B=2