Ehliyet sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı ne zaman yapılır?

Temmuz ayının sonlarına gelinmesiyle ehliyet sınavı tarihlerinin ne zaman olduğuna ilişkin araştırmalar artmaya başladı. Binlerce sürücü adayı, MEB tarafından belirlenen sınav tarihlerini merak ediyor. Ehliyet sınavına ilişkin bilinmesi gereken detaylar haberimizde...