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Ehliyet sınavı ne zaman? Direksiyon sınavı ne zaman yapılır?

27.07.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ehliyet sınavına ilişkin ayrıntılar, sürücü adayları tarafından araştırılmaya başlandı. Ehliyet almak isteyen binlerce sürücü adayı sınav tarihlerini öğrenmek için araştırma yapıyor. Ehliyet sınavları belirli periyotlar arasında gerçekleştiriliyor ve tarihler adaylara bildiriliyor. İşte ayrıntılar...

Temmuz ayının sonlarına gelinmesiyle ehliyet sınavı tarihlerinin ne zaman olduğuna ilişkin araştırmalar artmaya başladı. Binlerce sürücü adayı, MEB tarafından belirlenen sınav tarihlerini merak ediyor. Ehliyet sınavına ilişkin bilinmesi gereken detaylar haberimizde...

Ehliyet sınavı ne zaman?

Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri değişebiliyor. Sürücü adayları sınav tarihlerini ve sınava gireceği yer bilgisini kursiyerinden öğrenebilir.
Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır.
Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.

OLMASI GEREKENLER BELGELER

OLMASI GEREKENLER BELGELER
* 4 Adet Biyometrik Fotoğraf * Nüfus cüzdanınızın fotokopisi * Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.) * Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi) * Sürücü olur sağlık raporu
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sınav

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