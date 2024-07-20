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Ehliyetsiz alkollü mahkûm polislere yalvarmaktan yoruldu ama sonuç değişmedi: 32 bin lira ceza kesildi

20.07.2024 08:22
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Aksaray'da dün gece ekipler şüphelendikleri bir aracı durdu. Aracın kiralık olduğu belirlenirken aracı sürenin ise ehliyetsiz olduğu anlaşıldı. Ceza yazmak isteyen ekipler sürücünün cezaevinden izinli çıkan bir mahkum olduğunu belirledi. Mahkum alkollü de çıkınca ceza yazılmaması için adeta polislere dakikalarca yalvardı.

Aksaray'da açık cezaevinden izinli çıkan bir mahkum ehliyetsiz kullandığı araçta alkollü olarak yakalandı. 2 saat boyunca polise dil dökerek adeta yalvaran şahsa 32 bin 393 TL para cezası kesildi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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KİRALIK ARAÇTA EHLİYETSİZ YAKALANDI

Olay Dere Mahallesi 904 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi ekipleri şüphe üzerine 34 KMD 855 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü M.D.'nin (32) ehliyetinin olmadığını belirleyen polis aracın da kiralık olduğunu tespit etti.

ALKOLLÜ VE MAHKUM OLDUĞU BELİRLENDİ

ALKOLLÜ VE MAHKUM OLDUĞU BELİRLENDİ

Sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik polisi şahsı alkol kontrolünden geçirdi.

Alkolmetre ile yapılan ölçümde ehliyetsiz sürücü 0.75 promil alkollü çıkarken, şahsın yapılan sorgulamasında mahkum olduğu ve cezaevinden izinli olarak çıktığı belirlendi.

POLİSLERE ADETA YALVARDI

POLİSLERE ADETA YALVARDI

İşlemlerinin yapılması için polis otosu başına alınan hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücü, ceza yazılmaması için polise dil dökmeye başladı.

Uzun süre dil döken sürücü daha sonra polis memurlarına adeta yalvararak ceza işleminin yanında bulunan arkadaşı üzerinden yapılmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Ceza Aksaray
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