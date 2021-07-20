Eid mubarak ne demek? Eid mubarak ne anlama geliyor?

Twitter'da eid mubarak etiketiyle Kurban Bayramı kutlanmaya başladı. Birçok Twitter kullanıcısı Arapça bir terim olan eid mubarak'ın ne anlama geldiğine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Eid mubarak son zamanlarda bayramlarda sıklıkla kullanılıyor. Peki Eid mubarak ne demek? Eid mubarak ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

Eid mubarak ne demek?

Son zamanlarda bayram mesajlarında sıklıkla geçen "eid mubarak" terimi Arapçadır ve "kutsanmış bayram" anlamına gelir.

Bu terim dünyanın her yerindeki Müslümanlar ve Arap Müslümanlar tarafından kullanılır.

Eid mubarak teriminin kullanılmasındaki amaç ayrın yapmadan, aynı terimi kullanarak birlik, bütünlük içinde olunduğunun hatırlatılmasıdır.

BAYRAM MESAJLARI * Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. #EidMubarak * Allah; sağlık, birlik ve dirlik içinde nicelerine kavuşmayı nasip etsin.#EidMubarak * Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice güzel bayramlara#EidMubarak