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Eid mubarak ne demek? Eid mubarak ne anlama geliyor?

20.07.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın birinci günü kutlanmaya başlandı. Twitter'da eid mubarak etiketiyle Kurban Bayramı kutlanıyor ve atılan tweet sayısı şimdiden 91 bini geçmiş durumda. Eid mubarak ne demek, ne anlama gelir sorularının yanıtı merak edildi. Eid mubarak Arapça bir terimdir. İşte ayrıntılar...

Twitter'da eid mubarak etiketiyle Kurban Bayramı kutlanmaya başladı. Birçok Twitter kullanıcısı Arapça bir terim olan eid mubarak'ın ne anlama geldiğine ilişkin araştırma yapmaya başladı. Eid mubarak son zamanlarda bayramlarda sıklıkla kullanılıyor. Peki Eid mubarak ne demek? Eid mubarak ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar...

Eid mubarak ne demek?

Son zamanlarda bayram mesajlarında sıklıkla geçen "eid mubarak" terimi Arapçadır ve "kutsanmış bayram" anlamına gelir.
Bu terim dünyanın her yerindeki Müslümanlar ve Arap Müslümanlar tarafından kullanılır.
Eid mubarak teriminin kullanılmasındaki amaç ayrın yapmadan, aynı terimi kullanarak birlik, bütünlük içinde olunduğunun hatırlatılmasıdır.

BAYRAM MESAJLARI

BAYRAM MESAJLARI
* Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. #EidMubarak * Allah; sağlık, birlik ve dirlik içinde nicelerine kavuşmayı nasip etsin.#EidMubarak * Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice güzel bayramlara#EidMubarak
* Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileriz. #EidMubarak * Allah; sağlık, birlik ve dirlik içinde nicelerine kavuşmayı nasip etsin. #EidMubarak * Kurban Bayramı'nın milletimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için huzur, barış, sağlık ve mutluluğa vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, hayırlı bayramlar dileriz. #EidMubarak
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Kurban Bayramı

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