Ek yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nasıl kullanılır?

26 - 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS 2021 sonuçları açıklandı. Sonuçların ilanı sonrası adaylar ek puanlı yerleştirmenin ne olduğu merak ediyor. Ek yerleştirmenin ne işe yaradığı sorgulanıyor. Peki ek yerleştirme puanı nedir?

Ek yerleştirme puanı nedir?

Binlerce adayın beklediği YKS sonuçları bugün açıklandı. Ek puanlı yerleştirme hakkındaki araştırmalar YKS sonuçlarının açıklanması sonrası merak ediliyor.

Ek Puanlı Yerleştirme ve Başarı Sırası; ÖSYM’nin açıklamış olduğu sonuçlarda görülmekte. Bu puan türünün sonucu hesaplanırken okuduğunuz lise ve okuduğunuz bölüm ile alakalı tercihler yapmanız halinde sahip olacağınız puandır.

Eğer okumuş olduğunuz lise meslek lisesi değil ise bu sizin için önemi olan bir puan olmamaktadır. Çünkü okulunuzdan size herhangi bir ek puan gelmeyecektir.