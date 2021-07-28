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Ek yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nasıl kullanılır?

28.07.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün YKS 2021 sonuçlarının açıklanması sonrası ek puanlı yerleştirmenin ne olduğu ve nasıl kullanıldığı merak edilmeye başlandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar ek yerleştirmenin ne işe yaradığını sorguluyor. Peki ek yerleştirme puanı nedir? Ek yerleştirme puanı nasıl kullanılır? İşte merak edilenler...

26 - 27 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS 2021 sonuçları açıklandı. Sonuçların ilanı sonrası adaylar ek puanlı yerleştirmenin ne olduğu merak ediyor. Ek yerleştirmenin ne işe yaradığı sorgulanıyor. Peki ek yerleştirme puanı nedir?

Ek yerleştirme puanı nedir?

Binlerce adayın beklediği YKS sonuçları bugün açıklandı. Ek puanlı yerleştirme hakkındaki araştırmalar YKS sonuçlarının açıklanması sonrası merak ediliyor.
Ek Puanlı Yerleştirme ve Başarı Sırası; ÖSYM’nin açıklamış olduğu sonuçlarda görülmekte. Bu puan türünün sonucu hesaplanırken okuduğunuz lise ve okuduğunuz bölüm ile alakalı tercihler yapmanız halinde sahip olacağınız puandır.
Eğer okumuş olduğunuz lise meslek lisesi değil ise bu sizin için önemi olan bir puan olmamaktadır. Çünkü okulunuzdan size herhangi bir ek puan gelmeyecektir.
Okuduğunuz okulunuzdan alacağınız ek puan yalnızca okuduğunuz bölüm ile ilgili tercihler yapmanız halinde size verilecektir. Yani meslek lisesinden inşaat bölümünden mezun iseniz işletme seçmeniz gibi bir durumda bu puandan faydalanamazsınız.
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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
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