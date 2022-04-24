EKPSS saat kaçta? EKPSS kaç dakika sürecek? İşte sınav saati ve süresi! 24 Nisan 2022 Pazar

EKPSS saat kaçta? Sınava saatler kala günün en çok araştırılan soruları arasında bulunuyor. Sınav için başvuruda bulunan kişiler, sınava girecekleri yer bilgisinin de bulunduğu giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden edindi. Peki EKPSS saat kaçta? EKPSS kaç dakika sürecek? 24 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak sınavın saati, süresi ve ayrıntılar haberimizde.

EKPSS SINAVI SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (2022-EKPSS) tarihine yer verilmişti. Sınav 24 Nisan 2022 Pazar (bugün) yapılacak.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, bugün saat 10.15’de başlayacak. Sınava girecek öğrencilerin saat 10.00'dan sonra binaya alınmayacağı aktarıldı.

EKPSS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 60 dakika sürecek.

EKPSS SINAVINA GİRECEK ADAYLARIN YAYINDA OLMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR? 2022-EKPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bu belgeyi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilirsiniz.