Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Canlı yayında son anketi 'Böyle bir şey görmedim' diyerek açıkladı

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. Parti ve ittifaklar 81 il ve ilçelerde adaylarını açıklamaya devam ederken, gözler İstanbul'da kimin kazanacağına çevrildi. CHP, Cumhur İttifakı, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEM, İstanbul için adaylarını açıkladı. Seçim için CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un ismi daha çok ön plana çıkıyor.
Adayların büyük çoğunluğunun belirlenmesi sonrasında yapılan seçim anketlerinin sonuçları da yakından takip ediliyor. SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı yaptığı son anketi açıkladı. Canlı yayında "İstanbul'da en zor seçimi geçireceğim" diyen Bayrakçı "İstanbul'da durum başa baş" dedi. İşte Bayrakçı'nın açıklamaları:
"Açıklanan adaylar İmamoğlu ve Kurum'dan alacağını aldı. Geldi yine dip dibe... Böyle bir başa başlık ben görmedim.
2 ay önceki anketlerde fark vardı ama adaylar çıkmamıştı, İmamoğlu öndeydi. Sonra adaylar belli oldu, hızla her şey gelişti, biz de 10 gün arayla anket yapıyoruz.
Daha evvelsi gün önüme geldi. Ankete katılanlardan 1391 kişi Murat Kurum demiş, 1400 kişi de İmamoğlu... 10, 8 kişi fazla... 0,2'lik, 0,1'lik bir fark var.
Ben şimdi şu önde diyebilir miyim? Hata payı zaten 1,3. Bu kadar başa baş olunca ne diyeceksin?"