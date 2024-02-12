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  4. Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Canlı yayında son anketi 'Böyle bir şey görmedim' diyerek açıkladı

Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Canlı yayında son anketi 'Böyle bir şey görmedim' diyerek açıkladı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.02.2024 23:14 | Son Güncelleme:
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Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken gözler İstanbul'da hangi adayın kazanacağına çevrilmiş durumda. Seçim için CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un isimleri ön plana çıkarken, yapılan anketler de dikkat çekti. SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı son yapılan anketin sonuçlarını paylaşarak "İstanbul'da en zor seçimi geçireceğim" dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım başladı. Parti ve ittifaklar 81 il ve ilçelerde adaylarını açıklamaya devam ederken, gözler İstanbul'da kimin kazanacağına çevrildi. CHP, Cumhur İttifakı, İYİ Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEM, İstanbul için adaylarını açıkladı. Seçim için CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un ismi daha çok ön plana çıkıyor.

"İSTANBUL'DA EN ZOR SEÇİMİ GEÇİRECEĞİM"

Adayların büyük çoğunluğunun belirlenmesi sonrasında yapılan seçim anketlerinin sonuçları da yakından takip ediliyor. SONAR Araştırma Şirketi kurucusu Hakan Bayrakçı yaptığı son anketi açıkladı. Canlı yayında "İstanbul'da en zor seçimi geçireceğim" diyen Bayrakçı "İstanbul'da durum başa baş" dedi. İşte Bayrakçı'nın açıklamaları:


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"Açıklanan adaylar İmamoğlu ve Kurum'dan alacağını aldı. Geldi yine dip dibe... Böyle bir başa başlık ben görmedim. 

"2 AY ÖNCE İMAMOĞLU ÖNDEYDİ"

"2 AY ÖNCE İMAMOĞLU ÖNDEYDİ"

2 ay önceki anketlerde fark vardı ama adaylar çıkmamıştı, İmamoğlu öndeydi. Sonra adaylar belli oldu, hızla her şey gelişti, biz de 10 gün arayla anket yapıyoruz.

"FARK..."

"FARK..."

Daha evvelsi gün önüme geldi. Ankete katılanlardan 1391 kişi Murat Kurum demiş, 1400 kişi de İmamoğlu... 10, 8 kişi fazla... 0,2'lik, 0,1'lik bir fark var.

"NE DİYECEKSİN?"

"NE DİYECEKSİN?"

Ben şimdi şu önde diyebilir miyim? Hata payı zaten 1,3. Bu kadar başa baş olunca ne diyeceksin?"

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Yerel seçim İstanbul Murat Kurum
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