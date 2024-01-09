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  4. Ekvador'da kartel dehşeti! TV kanalını basıp rehin aldıkları sunucunun cebine patlayıcı yerleştirdiler

Ekvador'da kartel dehşeti! TV kanalını basıp rehin aldıkları sunucunun cebine patlayıcı yerleştirdiler

09.01.2024 23:51 | Son Güncelleme:
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'dan gelen görüntüler dünyayı dehşete düşürdü. "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın cezaevinden kaçmasının ardından ülkedeki şiddet olayları patladı. Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bir televizyon kanalını basarak gazetecileri rehin alan kartel üyeleri sunucunun ise ceketinin cebine ise patlayıcı yerleştirdi. Diğer yandan ise silahlı grupların bir üniversiteyi de bastığı iddia edildi.

Ekvador'da çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın hapishaneden kaçmasının ardından ülke karıştı. Şiddet olaylarının zirve yaptığı ülkede Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Ekvador’un en büyük uyuşturucu karteli hapishaneden kaçtı ve hükümet olağanüstü hal ilan etti.


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Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını, bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.
İsyan çıkaran kartel üyeleri, bir canlı yayını basarak gazetecileri rehin aldı.
Kartel üyelerinin bir televizyon kanalına silah zoruyla girildiği ve kanaldaki görevlilerin rehin aldığı da belirtildi.
Silahlı saldırıya uğrayan TV kanalının sunucusunun ceketinin cebine patlayıcı yerleştirildi.
Televizyon kanalından gelen görüntüler dünyayı da dehşete düşürdü.
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Anahtar Kelimeler:
Ekvador
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