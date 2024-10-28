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El Salvador'da çetelere dev operasyon! Gizli grup tespit edildi, ordu başkentte bir mahalleyi kuşattı

28.10.2024 20:02
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Orta Amerika ülkesi El Salvador’da çete şiddetiyle mücadele sürüyor. El Salvador ordusu, gizli bir grup tespit edildiği için başkentte bir mahalleyi kuşatma altına aldı. 2 bin asker ve 500 polis görevlendirildiği operasyonda filmleri aratmayacak görüntüler ortaya çıktı.

Çetelerle mücadele için Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin inşa edildiği El Salvador'da bu defa ordu ve polis ortak operasyon yaptı. Önce bir stadyumda toplanan ekipler, daha sonra gece saatlerinde başkent San Salvador'daki bir mahalleyi ablukaya aldı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, çetelerle savaşını sürdürüyor.
Orta Amerika ülkesi El Salvador’da yaklaşık 2.500 asker ve polis, ülkedeki güvenliği arttırmak amacıyla başkent San Salvador'da çete üyelerini hedef alarak bir mahalleyi abluka altına aldı.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, polis istihbaratının "10 de Octubre" mahallesinde gizli bir grup tespit ettiğini açıkladı.
Erken saatlerde 2,000 asker ve 500 polis ile beraber tüm çete üyelerini yakalamak ve toplum huzurun geri getirmek için operasyon düzenledi.
Ordu ve polis güçleri 10 de Octubre mahallesini gece saatlerinde ablukaya aldı.
Anahtar Kelimeler:
El Salvador çete
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