El Salvador'da çetelere dev operasyon! Gizli grup tespit edildi, ordu başkentte bir mahalleyi kuşattı

Çetelerle mücadele için Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin inşa edildiği El Salvador'da bu defa ordu ve polis ortak operasyon yaptı. Önce bir stadyumda toplanan ekipler, daha sonra gece saatlerinde başkent San Salvador'daki bir mahalleyi ablukaya aldı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır