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Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

16.08.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Elazığ-Maden kara yolu Soğuk Su dinlenme tesisleri mevkisinde 23 ACL 908 plakalı otomobil ile 23 BG 433 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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