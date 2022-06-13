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Elazığ'da sağanak etkili oldu

13.06.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da sağanak etkili oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile alt geçitlerde su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Su birikintileri oluşan bazı yollarda mahsur kalan araçlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü.

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkili oldu

Elazığ'da sağanak etkili oldu

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