Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) nedir? EKDS nerelerde kullanılır?

Geçtiğimiz gün Ankara'da bir otelde gerçekleşen programda Bakan Soylu Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) ne olduğunu anlattı. Kimlik doğrulama işleminin Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) sayesinde hızla tamamlanacağı öğrenildi.

KART ERİŞİM CİHAZI

Kart Erişim Cihazı (KEC), EKDS’nin uç birim cihazlarından biri olup, elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğinin ve kartın gerçekten hamiline ait olduğunun doğrulaması amacıyla kullanılır.