Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) nedir? EKDS nerelerde kullanılır?

Geçtiğimiz gün Ankara'da bir otelde gerçekleşen programda Bakan Soylu Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) ne olduğunu anlattı. Kimlik doğrulama işleminin Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) sayesinde hızla tamamlanacağı öğrenildi.
Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nedir?
Bakan Soylu Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin temmuz ayı sonu itibariyle kullanım alanının genişleyeceğini bildirdi.
Kamu hizmeti sağlayacak kurumların sundukları hizmetlerden faydalanabilmek için, kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılan akıllı kimlik kartına denir.
KART ERİŞİM CİHAZI
Kart Erişim Cihazı (KEC), EKDS’nin uç birim cihazlarından biri olup, elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğinin ve kartın gerçekten hamiline ait olduğunun doğrulaması amacıyla kullanılır.
KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCUSU
KEC tarafından oluşturulan kimlik doğrulama bildirimlerinin doğruluğunun kontrol edildiği sunucudur.
KİMLİK DOĞRULAMA POLİTİKA SUNUCUSU
Kimlik doğrulama işlemi, her kurumun sunduğu hizmetlere bağlı olarak belirlediği politikalara uygun olacak şekilde yapılır.