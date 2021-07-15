HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) nedir? EKDS nerelerde kullanılır?

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) nedir? EKDS nerelerde kullanılır?

15.07.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz gün düzenlenen bir programda Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni tanıttı. Bakan Soylu, Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) hayata güvenlik ve hız katacağını kaydetti. Söz konusu sistem sayesinde kimlik doğrulama işleminin parmak izi ve yeni kimlik kartı ile hızlı bir şekilde tamamlanacağı bildirildi.

Geçtiğimiz gün Ankara'da bir otelde gerçekleşen programda Bakan Soylu Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin (EKDS) ne olduğunu anlattı. Kimlik doğrulama işleminin Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) sayesinde hızla tamamlanacağı öğrenildi.

Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi nedir?

Bakan Soylu Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'nin temmuz ayı sonu itibariyle kullanım alanının genişleyeceğini bildirdi.
Kamu hizmeti sağlayacak kurumların sundukları hizmetlerden faydalanabilmek için, kişisel kimlik doğrulama amacıyla kullanılan akıllı kimlik kartına denir.

KART ERİŞİM CİHAZI

KART ERİŞİM CİHAZI
Kart Erişim Cihazı (KEC), EKDS’nin uç birim cihazlarından biri olup, elektronik ortamda hizmet veren uygulamalar için kimlik kartının yetkili kurum tarafından verildiğinin ve kartın gerçekten hamiline ait olduğunun doğrulaması amacıyla kullanılır.

KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCUSU

KİMLİK DOĞRULAMA SUNUCUSU
KEC tarafından oluşturulan kimlik doğrulama bildirimlerinin doğruluğunun kontrol edildiği sunucudur.

KİMLİK DOĞRULAMA POLİTİKA SUNUCUSU

KİMLİK DOĞRULAMA POLİTİKA SUNUCUSU
Kimlik doğrulama işlemi, her kurumun sunduğu hizmetlere bağlı olarak belirlediği politikalara uygun olacak şekilde yapılır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi!

Puro ve sigarillolarda ÖTV düzenlemesi!

İbo genç aşkına kavuştu! "Gönlümün efendisi"

İbo genç aşkına kavuştu! "Gönlümün efendisi"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Antalya'da korkunç olay! Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

Antalya'da korkunç olay! Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

Hepsi kaybolmuştu! Derede dolar arıyorlar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den haritalı uyarı! 50 dereceyi aşacak

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Polemik büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Vallahi de billahi de satacağım

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Hakkari'de silahlı saldırı! İl Emniyet Müdür Yardımcısı şehit oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.